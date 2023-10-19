2024新北消防形象月曆開賣 富邦悍將ANGELS合拍衝2萬份做公益
新北市政府消防局今（19）日上午於新莊棒球場舉辦「2024新北消防形象月曆」發表會，月曆上主角除了有消防男女隊員展現強健與健康形象外，本次更加入富邦悍將棒球隊員及ANGELS啦啦隊參與公益拍攝，今日開賣現場更喊出要打破以往紀錄，期盼銷售超過2萬份，扣除必要成本後全數捐贈「新北市好日子愛心大平台」，作為市府公益使用。
記者吳嘉億／新北報導
新北市副市長劉和然致詞時表示，今年拍攝加入棒球隊及啦啦隊元素，以「消防強棒，新北之傲」為主題，邀請富邦悍將棒球隊員江少慶、戴培峰、李宗賢及3名啦啦隊員丹丹、秀秀子、奶昔參與公益拍攝，藉由月曆的推出，除了看到消防月曆上主題人物的陽光、青春、帥氣跟活力外，背後也能做到消防跟防災宣導，藉由年輕人的帶領，讓社會大眾對消防安全更重視。
今年消防形象月曆遴選內外勤消防人員參與形象代言拍攝，從4月份開始訓練調整體態，平均每人瘦身10公斤以上，也有艱苦的訓練來傳達守護市民安全的決心；其中1月代言人林凱帝及5月代言人許育嘉都有過救護案件成功接生新生兒經驗，3月份代言人賴世哲更是參與了今年南投廬山溫泉飯店救災成功救援17名災民脫困，7月代言人盧裕翔本身是航空特戰指揮部的成員，2020年時曾參與過總長直升機失事的救災事件，這些代言人都是在第一線奮勇救災守護民眾的英雄們。
拍攝地點除了取景消防分隊展現最新的消防車輛器材外，還有到富邦悍將棒球隊主場「新莊棒球場」進行拍攝，有投手丘、球員休息室及健身房等，加強聯名合作的深度，也讓不論是消防迷或是棒球迷都能感受到不同的消防結合棒球元素，展現消防英勇活力及棒球的熱血精神。
新北市政府消防局說明，本屆消防月曆獨家與全家便利商店合作販售，月曆與桌曆的照片採用不同版本，自即日起開始預購，售價為新臺幣119元，取自救災救護專線諧音「119」，消費者可透過「全家」app中的「隨買預約取」功能購入，銷售所得扣除必要成本，剩餘所得將捐贈「新北市好日子愛心大平台」，今天並舉辦公益認購活動，所得全數也贈與作為公益用途。