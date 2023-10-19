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影／不滿私下談話亂公開！賴清德嗆柯文哲：不必以蔣經國自居

▲賴清德要柯文哲不要以蔣經國自居。（圖／記者嚴俊強攝，2023.10.19）
▲賴清德要柯文哲不要以蔣經國自居。（圖／記者嚴俊強攝，2023.10.19）

記者陳佩君／台北報導

針對民眾黨總統參選人柯文哲聲稱民進黨總統參選人賴清德為深澳電廠曾登門拜訪他，及柯稱過去在台南與賴吃飯時，相當拘謹，僅坐三分之一板凳等事。賴清德今（19）日還原整個過程，不滿說「請柯主席說明我何時登門拜訪？」事實上是柯拜訪他；而在記者會後，賴還特別來個「回馬槍」，強調醫師的訓練是私下談話是不會對外講的，但柯都公開轉述且內容不盡事實，直呼「我不是前總統李登輝，柯文哲也不必以前總統蔣經國自居」。

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柯文哲曾多次公開提到，賴清德在2018年擔任行政院長時，曾經親自拜訪他，要他別反對蓋深澳電廠，否則北台灣缺電，但兩週後又改口，認為賴清德的誠信不足。

賴清德上午在黨中央舉行國家希望工程政見會，面對媒體詢問，賴清德反問說，「不妨請柯主席，說明我什麼時候登門拜訪？時間、地點請他講清楚」。

賴接續說，他確實曾提到北部用電的困難，深澳電廠是「超超臨界」基礎，對空氣的影響是接近天然氣，但後來停建，他擔任行政院長時到立院備詢回答是，「民眾感受到空氣污染的問題，如果經濟部有辦法去調解，北部電力的運用，行政院尊重」。

在記者會結束後大合照，沒想到賴清德突然來個「回馬槍」，返回講台繼續說，「柯主席對我批評還有一件事，他當選市長之初來到台南，我板凳坐三分之一、非常拘謹」。

▲記者會後拍大合照後，賴清德還特別回來台前說明。（圖／記者嚴俊強攝，2023.10.19）
▲記者會後拍大合照後，賴清德還特別回來台前說明。（圖／記者嚴俊強攝，2023.10.19）
賴清德還原當時狀況，當時柯文哲是新任市長，他找總統府資政葉菊蘭協助找副市長，因葉菊蘭住在台南，而共同支持的柯市長到台南，希望台南市長的賴清德能夠一起出席葉菊蘭家中的聚會，以表示對柯文哲的歡迎。

賴清德提到，在這種狀況下，哪需要板凳坐三分之一？他是跑行程比較晚到，跑行程參加喜宴當然穿西裝、打領帶，他跟柯文哲主要談的內容，是柯市長問他專科醫師執照的問題。

「這個議題不知道談了幾年！」賴清德不滿說，每次都在電視節目說到他很拘謹，在歷史上，板凳坐三分之一，是李登輝在面對蔣經國時，「我不是李登輝，現在是民主時代，柯文哲也不是蔣經國，柯文哲不必以蔣經國自居」。

賴清德重申，他未曾登門拜訪過柯文哲，的確在某個場合有提到能源問題，當時柯沒有答應、只是聽，「說我登門拜訪，請他幫助這件事，說缺電改說不缺電，這過程都有相當大出入」。

賴清德透露，柯文哲參選市長之初，有到台南拜訪過他，他當時也以禮相待、撥空接見，特別跟對方分享，參選市長要有決心，他們都是醫師，在醫院裡面碰到的每一個人，病人、家屬都會感謝幫忙，但走出醫院到社會，民主時代裡人民是國家主人，那個關係是完全不一樣的，而且可能都會綁在外面，當醫師綁在醫院，當從政之路是綁在外面。

賴清德特別提到，醫師的訓練是私下談話是不會對外講的，但跟柯文哲僅僅見面兩次，且都公開轉述、轉述內容不盡事實，重申「曾經登門拜訪的是他」！


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