影／不滿私下談話亂公開！賴清德嗆柯文哲：不必以蔣經國自居

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賴清德上午在黨中央舉行國家希望工程政見會，面對媒體詢問，賴清德反問說，「不妨請柯主席，說明我什麼時候登門拜訪？時間、地點請他講清楚」。
賴接續說，他確實曾提到北部用電的困難，深澳電廠是「超超臨界」基礎，對空氣的影響是接近天然氣，但後來停建，他擔任行政院長時到立院備詢回答是，「民眾感受到空氣污染的問題，如果經濟部有辦法去調解，北部電力的運用，行政院尊重」。
在記者會結束後大合照，沒想到賴清德突然來個「回馬槍」，返回講台繼續說，「柯主席對我批評還有一件事，他當選市長之初來到台南，我板凳坐三分之一、非常拘謹」。
賴清德還原當時狀況，當時柯文哲是新任市長，他找總統府資政葉菊蘭協助找副市長，因葉菊蘭住在台南，而共同支持的柯市長到台南，希望台南市長的賴清德能夠一起出席葉菊蘭家中的聚會，以表示對柯文哲的歡迎。
賴清德提到，在這種狀況下，哪需要板凳坐三分之一？他是跑行程比較晚到，跑行程參加喜宴當然穿西裝、打領帶，他跟柯文哲主要談的內容，是柯市長問他專科醫師執照的問題。
「這個議題不知道談了幾年！」賴清德不滿說，每次都在電視節目說到他很拘謹，在歷史上，板凳坐三分之一，是李登輝在面對蔣經國時，「我不是李登輝，現在是民主時代，柯文哲也不是蔣經國，柯文哲不必以蔣經國自居」。
賴清德重申，他未曾登門拜訪過柯文哲，的確在某個場合有提到能源問題，當時柯沒有答應、只是聽，「說我登門拜訪，請他幫助這件事，說缺電改說不缺電，這過程都有相當大出入」。
賴清德透露，柯文哲參選市長之初，有到台南拜訪過他，他當時也以禮相待、撥空接見，特別跟對方分享，參選市長要有決心，他們都是醫師，在醫院裡面碰到的每一個人，病人、家屬都會感謝幫忙，但走出醫院到社會，民主時代裡人民是國家主人，那個關係是完全不一樣的，而且可能都會綁在外面，當醫師綁在醫院，當從政之路是綁在外面。
賴清德特別提到，醫師的訓練是私下談話是不會對外講的，但跟柯文哲僅僅見面兩次，且都公開轉述、轉述內容不盡事實，重申「曾經登門拜訪的是他」！