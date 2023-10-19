MLB／台美混血Carroll季後賽數據超鬼神！Harper大讚：未來是他的
台美混血大物Corbin Carroll本季首度在季後賽登場，並幫助亞利桑那響尾蛇（MLB），先在外卡戰擊退密爾瓦基釀酒人，隨後又在分區系列賽擊敗百勝球隊洛杉磯道奇，雖目前國聯冠軍戰響尾蛇以0:2落後費城費城人，但截至目前Corbin Carroll在季後賽OPS（攻擊指數）高達1.092也引來費城人強打Bryce Harper的稱讚，「相信未來會是他的。」
記者張志宇/綜合報導
Corbin Carroll在本季成為美國職棒史上，首位達成單季25轟、50盜的新秀球員，更在季後賽前兩輪繳出打擊率0.412、2轟、4打點、8安的成績，目前截至國聯冠軍戰，OPS高達1.092，其中OPS目前排名新秀第2名，僅次於Jorge Soler。
早在國聯冠軍戰開打前，費城人強力左打Bryce Harper就表示，「我很喜歡他的比賽方式，Carroll是聯盟中頂級的開路先鋒，他會是大聯盟下個世代的指標明星球員，他非常努力、跑得很快，這就是我喜歡他的原因，只要他繼續保持，我相信未來會是他的。」
Bryce Harper可以說是出道即巔峰的球員，且長年保持穩定，在新人年就出賽139場，貢獻22轟、59分打點、OPS 0.817的成績，並在2012年拿下國聯新人王。