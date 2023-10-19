威力彩今衝3.4億！大樂透明加開最後11組百萬 最高有望抱走550萬
威力彩在10月2日中秋加碼2億元後，頭獎已5連摃，今（19）日晚間開獎上看3.4億元。同時，明日也是大樂透中秋加碼最後一次加開11組百萬獎項，即當期所有中獎組數均分本期總獎金1100萬元，對中加開獎項的民眾，百萬獎金最高有機會翻5.5倍，即有機會獲得約275萬元至550萬元的獎金，再加上頭獎保證1億元，等於有雙重中獎機會。如果怕錯過中獎機會，可以在今日一次買齊威力彩、大樂透，增加財神爺找上你的機會。
記者顏真真／台北報導
台灣彩券公司表示，今（2023）年中秋加碼「大樂透」加開100組100萬元獎項，截至10月17日已送出89組100萬元，總中獎注數為105注，民眾仍有11組中秋加碼百萬獎項的中獎機會。根據統計資料顯示，獲得中秋百萬獎項的105位幸運兒中，有76位獨得百萬獎金，其餘29位獎金分別為50萬元、20萬元，1注獨得比例高達72.4%。
台彩進一步深入分析統計資料顯示，抱走中秋加碼百萬獎項的購買方式中，64.8%的民眾採用電腦選號，35.2%則是自選號碼抱走加碼獎金，另有8.6%採用包牌方式購買，中獎彩券平均單張購買金額達384元。想中獎的民眾不妨趁著「大樂透」中秋加碼最後一期雙重中獎機會集資包牌，說不定下一個幸運兒就是你。
由於明日開獎的大樂透頭獎保證1億元，且為中秋加碼的最後一期，將加開最後11組100萬元，由當期所有中獎組數均分總獎金1100萬元，各組再依中獎注數均分該組獎金。台彩預估，明日開獎的大樂透銷售金額約為1.3億至1.5億元，依機率計算，加碼獎項約開出2至4組，若中獎組數皆為1注獨得，最後一期對中加開獎項的民眾就有機會獲得約275萬元至550萬元的獎金，百萬獎金最高有機會翻5.5倍。