高雄果菜市場首座質譜儀實驗室啟用 為市民蔬果食安把關
鳳山區農會綜合市場(鳳山果菜市場)為高雄市重要的果菜批發市場，全年蔬果交易量達6萬3504公噸，佔全市交易量的4分之1。為提升檢驗蔬果殘留藥物效能，保障消費者食的安全，農業部與高市府輔導鳳山果菜市場建置「液相層析質譜儀實驗室」，以更先進的設備為進場農產品做最嚴謹的把關。
記者郭凱杰／高雄報導
今天的「液相層析質譜儀實驗室」由高雄市副市長羅達生、農業部農糧署副署長姚志旺、立法委員許智傑等多位民代一同為實驗室啟用揭牌，該技術檢驗時間短(約10-15分鐘/件)，可快速檢出200項常用農藥，精準得知超標的農藥品項及殘留數值，及時在拍賣前攔截銷毀，阻止該批農產品上市，確保消費者食的安全。
羅達生表示， 「液相層析質譜儀實驗室」可達到蔬果先檢驗再上市的目標，期許未來納入其他市場的檢驗工作，除檢測果菜市場進場農產品農藥殘留量外，也擴大滿足產地、學校營養午餐、團膳採購單位的檢驗需求，讓市民吃得安心、健康。
農業局表示，首座果菜市場的「液相層析質譜儀實驗室」歷時兩年，由市府編列1,200萬元，另向農業部爭取500萬元補助，共計花費1700萬元建置完成，並於今年9月取得農業部農業藥物試驗所頒發的認可證書，大大提升市場農藥殘留檢驗之檢驗準確率。
除實驗室之建置以外，鳳山果菜市場也於111年8月完成供應人「實名制」建立，將供應人小代號與身分證字號鏈結，並結合農業部農糧署的全國防護網體系，與全國各主要果菜市場同步資訊，及時防堵外縣市不肖業者轉運至高雄市，以確保本市蔬果品質安全。