黃仁勳「美食地圖」完整攻略！富霸王豬腳排爆了　跟點這些才內行

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黃仁勳今年5月受邀到台大演講時，在前一晚就已特地逛了一趟饒河夜市，並買了麻花捲，親民舉動受到台灣民眾討論。也就因為此行程，大家開始關心他所造訪的各式美食。
📍寧夏夜市
寧夏夜市「詹記水果」是在地老牌水果攤，身為台南人的黃仁勳懷念「薑汁蕃茄盤」，所謂「薑汁蕃茄盤」是以蕃茄沾著獨特薑汁醬料，是以薑末、砂糖、醬油與甘草粉等混合而成，現切大塊番茄沾佐著吃，鹹甘滋味會更帶出番茄的香甜，是南臺灣水果店、冰果室常見的吃法。
同樣是寧夏夜市裡的人氣攤位「豆花莊」，招牌商品為花生豆花、紅豆豆花等，並有各式刨冰，來此通常會被詢問是否要再加冰，大部分老饕都建議加，因為是綿細的甘蔗冰沙，吃起來綿細而更透沁涼。
📍花娘小館
黃仁勳稱讚料理相當好吃，尤其「蒼蠅頭」更被他點名，並笑說「那道菜這麼好吃，卻有那麼可怕的名字」。餐廳招牌菜還有以蒜香為主帶點辣味的「那個蝦」，以及家常菜蒜泥白肉、塔香烘蛋、蔥油雞，還有辣度不重卻同樣相當惹味的麻辣臭豆腐。
有趣的是，10月16日黃仁勳用餐當晚，除了粉絲們要求拍照幾乎來者不拒之外，最後還霸氣幫現場所有的客人結帳。
📍牛耳精緻麵館
位在內湖、離西湖捷運站約莫才5分鐘的「牛耳牛肉麵」，原本就是人氣名店，店裡的紅燒牛肉麵偏清爽風，對外宣稱是以牛骨加上大量蔬菜熬煮出，據傳黃仁勳吃的是招牌的紅燒牛肉麵，店家另外還有紅燒半筋半肉麵、紅燒牛三寶麵等，而該店的特色就是還有免費的洛神桂花茶可以自行取用。
📍富霸王豬腳
黃仁勳18日結束公務行程之後，直衝四平陽光商圈的人氣豬腳店「富霸王豬腳」，這裡招牌菜是腿庫，要瘦一點的則可選腿節。每逢中午必定大排長龍，不少來外帶腿扣、腿節便當，在AI教父加持下，原先就已高人氣的豬腳名店更是排爆了。
📍聚聚
黃仁勳曾公開說去了「聚聚」，這是一間經濟部長王美花也常造訪的無菜單料理餐廳，黃仁勳形容：「傳統台菜餐廳很小間，但主廚真的很棒，東西真的很好吃，很像我媽做的菜，太好吃了！」主打以當季食材製作的中式精緻菜餚，清燉老火土雞湯、黃油土雞、花生黃豆燉豬腳等是招牌菜。
記者致電詢問，目前想訂晚餐時段，約莫是月底才有位子，採無菜單料理模式，每人餐價每人1000~5000元。