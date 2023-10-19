一年內三度見AIT主席羅森伯格 柯文哲贈KP小物當作伴手禮
台灣民眾黨主席暨總統參選人柯文哲，昨日晚間六點半與美國在台協會（AIT）理事主席羅森柏格（Laura Rosenberger）共進晚餐，這是柯文哲今年內第三度與羅森柏格會面。柯文哲贈送羅森柏格主席三樣KP小物當作伴手禮，象徵著台美關係不受外部環境影響，會一直保持熱度與能量。
記者呂炯昌／台北報導
柯文哲競辦今（19）日發布新聞稿表示，柯文哲與羅森柏格於台北市龍軒傳承餐廳共進晚餐，席間一起享用台灣美味海鮮，暢聊彼此近況。與宴人員包括柯文哲競選辦公室總幹事黃珊珊、民眾黨立委吳欣盈、民眾黨秘書長周台竹、發言人陳智菡。
柯競辦指出，今年第三度與羅森柏格主席會面，柯文哲分享月初二度出訪美國時，到了美國西岸，在矽谷、加州理工學院等全球最高科技的搖籃，參訪AI應用、線上教育、新創投資等產業的體會與感想，當時周台竹與民眾黨立委也正在華盛頓參與國防產業論壇。柯文哲深切感受到台灣必須建構堅強的嚇阻實力，並在全球經貿體系上持續發展關鍵性角色，才能真正做到台灣自主 ，有效維護區域安全。
柯文哲贈送羅森柏格主席三樣KP小物當作伴手禮，包括保溫瓶、行動電源、棒球帽，象徵著台美關係不受外部環境影響，會一直保持熱度與能量，並感謝羅森柏格主席對台灣的持續關注與友好，希望台灣與美國一起為民主自由，貢獻心力。結束約2.5小時融洽餐宴後，羅森柏格主席繼續行程，與柯文哲互道珍重，並期盼兩人很快能再見面。