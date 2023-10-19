畢旅住六福村「3天2夜4350元」超便宜！旅行社揭關鍵：回不去了
畢旅爭議層出不窮，近日台北市一間公立小學的畢業旅行，到台南玩3天2夜每人收費8200元，引發部分家長質疑「水很深」。實際比較發現，各校畢旅的費用差距很大，有到澎湖10天9夜行程1萬5000元，也有搭遊覽車到中部玩3天2夜六千元有找。6年前小學畢旅費用更加便宜，3天2夜包含入住六福村僅4350元，現在看來便宜到不可思議。《NOWnews》電訪當時承辦的旅行社，業者表示經過6年，因為疫情及物價上漲，相同行程如今至少要5000千元至5500元，「真的回不去了！」
記者周淑萍/綜合報導
近日小學畢業旅行費用引發議論，有北部家長貼出國小學童畢旅同意書，坐高鐵到南部旅遊，3天2夜花費8200元，引發眾議。價格真的一年一年漲嗎？相比6年前3天2夜住六福村的報價單4350元，當時不少人認為「合理，20年前就是這個價錢」、「六福莊住宿超貴的，這價錢真的便宜！」
6年前該旅行社幫某國小規劃3天2夜畢旅行程，其中一晚還入住六福莊生態度假旅館，每人收費4350元，當時被眾人誇讚很便宜。時隔6年，《NOWnews》去電採訪當時承辦旅行社，總經理坦言：「真的回不去了！」他逐一解析，因為疫情改變許多消費習慣，以往可以兩班或是多班合車，畢旅房型也有6人房的選擇，多少能降低費用。
但現在「一班一車」，房型最多只能4人房，他細數，人事成本從5%需要增至8%，一台遊覽車的費用更是比6年前多了30％，包含各大景點門票、住宿費、餐費、人事費用等等，無所不漲的情況下，再規劃一次相同的行程，如今至少要5000元至5500元才辦得到。
此外，針對引發討論的8200元行程，在旅行業超過30年的總經理也點出可省下費用的地方，「如果不搭高鐵坐遊覽車，費用可以降到6800元。」但網路上的行程表沒有詳細的餐費價格、餐券金額，以及領隊時間有沒有安排晚會（需租賃場地與燈光音響）等，因此無法評論價格是否合宜。
至於，眾人擔憂未來畢旅價格可能會「單人破萬元」，旅行社總經理則持不同看法，除非是特殊行程，不然破萬的費用對多數家長來說負擔太大，且疫情後價格會逐漸回穩，未來3至5年大眾行情應該不至於到破萬元。