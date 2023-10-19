劉冠廷金鐘開獎前報喜！升格新手爸 孫可芳懷孕3個月曝驚險過程
孫可芳和劉冠廷愛情長跑多年，在今年6月男方求婚成功，女方則在上周分享已登記結婚，將於明年舉行婚禮。他們都以《你的婚姻不是你的婚姻－聖筊》入圍金鐘獎，沒想到好事不只一件，在開獎前夕，孫可芳今（19）日分享懷孕滿3個月，並透露這些日子的煎熬、數次去了急診「流了一些眼淚」，特別感謝老公15年來的愛從沒少過，是因為劉冠廷，讓她不再害怕婚姻和生小孩。
記者蔡依庭／綜合報導
35歲孫可芳在IG曬出超音波照片，小孩取名為「小太陽」。她先打預防針，笑喊後天走金鐘獎紅毯時，請無條件給予她稱讚，「可能因為前期安胎的關係，我已腫成小胖子，肚子也好大。」回想起懷孕歷程，她曾在7月初因為生理痛昏倒「發現要擁有一個寶寶，也許真的是非常困難的事」，但好「孕」就在之後降臨，「8月時身體一直不太舒服、斷斷續續出血，他機警地載我去婦產科檢查，原以為的生病變成兩條線的大驚喜，寶寶沒讓我們等，非常順利地來報到了！」
其實孫可芳這3個月並不好受，她說：「前期真的經歷了許多不穩定，去了幾次急診、流了一些眼淚。醫生說，健康的胚胎會自己留下來，不健康的胚胎打針也留不住，會自然淘汰。」她同時鼓勵和她一樣害怕過的女孩們「不論發生任何事，都請妳不要責怪自己，等寶寶準備好了，自然會來找我們。」好在一切都挺過了，她連可怕的孕吐，在經歷過一次後，回診完就緩解。