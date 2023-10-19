特企／開放式RPG卡牌手遊《三界幻想啟示錄》10／25上市
魔方數位今（19）日宣佈代理發行東方神話題材開放式RPG手機遊戲《三界幻想啟示錄》，目前定檔將於10月25日上市。官方指出，《三界幻想啟示錄》融合幻想與歷史，構築RPG全新大地圖，講述第一次三界大戰後，玩家作為天命者將踏上冒險之路，體驗高自由度RPG探索玩法，挑戰邪惡勢力，與夥伴們一同成長。多樣的場景互動解謎，近百段3D劇情帶來沉浸式動畫演出。沿途的驚喜和挑戰督促著天命者不斷探求真相，逐漸成為偉大的英雄！目前遊戲已進入事前登入階段，預計將於近期在臺港澳地區同步推出iOS及Android版本。
創新開放式卡牌RPG引領幻想新風潮
告別傳統卡牌刻板推圖模式，地圖具備超高自由度的RPG探索內容，收集資料、煉化裝備、解謎找寶更加自由！高燃劇情搭配頂級動畫演出，出色的人物立繪，華麗的技能效果，匠心打造殿堂級幻想世界，重塑三界顏值巔峰，走進高品質東方幻想世界！
開局即送999抽、SSR限定靈將夥伴，每日靈燈神力，助你作為臨鏡谷的天命者，在三界快速成長，盡情體驗歷史與幻想交織的恢宏故事線，書寫三界最終走向！
百變神話卡組 自由策略制勝
100+神話卡，400+靈將技能自由組合，突破陣容桎梏，攜手出擊，體驗各種技能搭配，秀出登峰造極的合體技！
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