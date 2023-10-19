台積電Q3 EPS 8.14元優於市場預期 毛利率、營益率超標
台積電今（19）日公佈2023年第三季財務報告，合併營收約新台幣5467億3千萬元，稅後純益約新台幣2110億元，季增16.1%、年減24.9%，單季每股盈餘為新台幣 8.14元（折合美國存託憑證每單位為1.29 美元），優於市場預期平均7.4元上下。台積電第三季毛利率為54.3%，超越財測標準。營業利益率41.7%同樣超標，稅後純益率則是38.6%。
記者許家禎／台北報導
與去年同期相較，台積電2023年第三季營收減少了10.8%，稅後純益與每股盈餘皆減少了24.9%。與前一季相較，2023 年第三季營收增加了13.7%，稅後純益則增加了16.1%。
若以美金計算，2023 年第三季營收為172億8千萬元，較去年同期減少了14.6%，較前一季增加了10.2%。2023年第三季毛利率為54.3%，營業利益率為41.7%，稅後純益率則為38.6%。
台積電3奈米製程出貨佔公司2023年第三季晶圓銷售金額的6%，5奈米製程出貨佔全季晶圓銷售金額的37%；7奈米製程出貨則佔全季晶圓銷售金額的16%。總體而言，先進製程（包含7奈米及更先進製程）的營收達到全季晶圓銷售金額的59%。