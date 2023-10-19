特企／《Warhaven》「吟遊詩人」登場！準備為敵人演奏送葬曲

全新戰士「吟遊詩人」是專門為其他戰士提供支援與增益Buff的協助型角色，能夠以音樂之力為我方帶來強大的庇護能力。只要玩家能夠完成指定挑戰並於戰場上累積勝場數達35次以上，即可免費解鎖使用，或者也能夠直接透過購買「高級世界通行證」的方式直接體驗！雖說是吟遊詩人，但其基本的戰鬥能力絕對不能小覷。以其獨特的技能來看，能透過「庇護的旋律」對鄰近的友軍提供最高三階段的強化防禦。更有著以吉他敲擊的垂直攻擊「精彩瞬間」、對特定區域造成連續傷害且能夠破壞敵人防禦的「爆炸」，以及多方向自由移動的「閃避」技能。這些不僅是吟遊詩人的專屬技能，更是他在戰場上的核心武器，使他的傷害力也不遜色於其他戰士。所以，切勿小看那位在戰場上彈奏吉他的音樂家。
而全新的「爭奪戰」PRE-SEASON也即將展開！只要你的帳號等級達到30以上即可加入，整體的模式都將以12對12的佔領戰、護送戰、進攻戰等玩法進行，本次賽季將持續至11月9日，與夥伴一起加入全新賽季的階級爭奪，用技術證明自己的冷兵器實力！本次更新也根據玩家近期的戰鬥資訊調整與修正了各個角色的技能BUG與平衡，以及UI介面的更新調整，讓玩家能夠更順暢與直覺的進行戰鬥，細細品味冷兵器決鬥的醍醐味！
同時Nexon為了紀念《Warhaven》的首次更新，10月26日前根據登入時間與遊戲完成次數，即可獲得世界通行證XP、特性點數、玩家指定遊戲票券等遊戲獎勵外，11月2日前根據累積登入天數，即可獲得「吟遊詩人」、「證道聖女」、「幽香戰士」、「長劍戰士」等外觀與簡介卡。想知道更多《Warhaven》的詳細資訊以及後續發布的影片，也再請玩家多多關注《Warhaven》網站。
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