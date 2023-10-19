青年來領錢！就業獎勵最高4.5萬元　15至29歲「初次尋職」可申請

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勞動部表示，計畫推動至今年10月13日止，已有1萬2,725名符合資格的初次尋職青年報名參加計畫。歡迎今年應屆畢業生或符合初次尋職資格、正在找工作的青年，到「台灣就業通」網站的「初次尋職青年穩定就業計畫」專區線上申請參加計畫。
勞動部指出，參加「初次尋職青年穩定就業計畫」的青年，會由勞動部勞動力發展署提供多元職涯發展與就業服務資源協助做好就業準備，例如各地專屬青年服務據點的「青年職涯發展中心」，提供青年個別化諮詢服務、職場參訪體驗、職涯講座、履歷健檢及模擬面試等活動。
並且配合青年使用網路習慣，發展署在「台灣就業通」網站建置「Youth職涯就業諮詢平台」，針對青年所遇到的5大就業議題「探索職涯目標」、「履歷自傳診斷」、「提升面試技巧」、「了解產業趨勢」及「強化職場生存」等，只要線上預約就可由專業職涯顧問提供線上一對一諮詢服務；除一對一線上諮詢以外，還可以在平台上報名線上團體輔導講座或直接觀看各集講座影音及收聽其他職涯相關的Podcast。
勞動部表示，除了協助初次尋職青年就業，推動「初次尋職青年穩定就業計畫」外，對於不是第1次找工作但已失業6個月以上的15至29歲青年，還推動「青年職得好評計畫」，提供青年深度就業諮詢服務，協助盤點工作經歷、就業優勢，並運用職涯履歷表（工作卡）展現個人就業優勢，青年如果在完成深度就業諮詢後3個月內找到工作，且受僱連續達3個月以上，則可依計畫規定申請尋職就業獎勵金1次發給3萬元。
勞動部提供許多青年就業協助資源，都已納入「投資青年就業方案第二期」（112年-115年），也包括職前與重點產業人才培育訓練、技能檢定及創業資源等措施，歡迎至「台灣就業通」網站查詢更多方案內容，或於上班時間撥打免付費客服專線0800-777-888，由專人提供服務。