他好市多遇超強會員！推3大車「爆買30萬」 知情揭真相：非商家
知名美式賣場好市多（Costco）因時常販售優惠商品而深受台灣人喜愛，近日就有一名網友透露，他在排隊結帳時，竟目睹前方顧客推了滿滿3輛購物車的食材，最後付款金額高達30萬，讓他當場看傻。貼文曝光後，不少內行人指出，這種消費族群大多數都是代購、家族聚會或公司活動，商家通常會利用商業配送。
記者賴禹妡／綜合報導
該名網友今（19）日在PTT貼文，他以「Costco驚見恐怖一幕」為題，表示近日到好市多購物時，排隊結帳發現前方顧客竟推了3輛全被商品塞滿的購物車，結帳金額更高達30萬1500元，讓他當場嚇傻：「我最高在好市多消費單筆也才6萬多欸，那能買到30萬是怎樣，有沒有Costco超乎你我想像的八卦？」
貼文曝光後，不少人猜測「好像有些做小吃的會去採購」、「可能是開餐廳的」、「有沒有代購可能性」、「我家小孩有夠多系列吧」。也有人表示，「營業用or代購，代購一件收20～50元，很多小家庭到最後都退卡請代購，團購商還可以賺刷卡積點，中南部超流行」。
除此之外，許多過來人分享，「我太太她們家就買過快50萬（過年聚會），買酒跟肉，卡還刷爆3張＋現金」、「沒推購物車，拿訂購單結帳的才是真正大戶，買黃金等高單價物品之類」、「商家都用商業配送比較多啦！這種都是家族聚會或者公司活動，看過很多次穿公司制服出來買好幾車的」、「我朋友專門幫人代購，都開得利卡去掃貨，結帳至少都10萬以上」。