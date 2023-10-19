周榆修協商藍白合主動退黨　那些年柯文哲團隊的民進黨員有哪些？

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柯文哲市府任內，小內閣任用過的民進黨員包括簡余晏、藍世聰、李文英、陳景峻、周榆修等、林鶴明等。簡余晏在2014年12月至2018年1月間擔任觀傳局長，後來因為台北燈節發包問題與柯文哲鬧翻。她自爆在柯市府任內不愉快，並與柯文哲的心腹蔡壁如不合，簡余晏後來接受媒體專訪以「不堪回首」來形容柯市府任職的日子。
擔任北市秘書長的李文英於2018年5月因生涯規劃請辭，她回憶指出，以「心力交瘁」、「很痛苦」形容過去3年在北市府的狀態，並認為柯文哲是經常會翻臉生氣的人。
陳景峻曾任三重市長、兩屆立委，2016年2月16日起擔任北市副市長，2018年12月18日，因台北市政府小內閣總辭，陳景峻辭去台北市副市長一職。不過，台北市捷運聯開案遭疑圖利廠商，2020年8月時柯文哲將時任副市長的監察委員陳景峻送辦，陳景峻回批是政治炒作。對此，柯文哲回應說，是民進黨市議員簡舒培要求市府移送，「跟我有什麼關係？」
2014年九合一選舉後，林鶴明任職臺北市政府發言人，因林錦昌向柯文哲借將，2017年1月7日轉任中華民國總統府任職。林鶴明2022年7月曾在臉書發文指出，「也不知道為何，柯市長就很像是個危機吸塵器，一些光怪陸離的事情都會發生在他身上（八字太重？）」，導致那兩年，他實在是高度累積「危機處理能力」，他形容，在柯市府學習到最多最多的能力，就是「危機處理」。
2014年11月柯文哲當選市長後，藍世聰邀請擔任民政局長，是少數在柯市府團隊內作滿2屆任期的小內閣成員。2022年9月5日，台北市議員徐巧芯在臉書貼出陳時中競選辦公室的分機表，並接露藍世聰兒子藍佑倫也在陳時中團隊中。9月7日時任市議員王鴻薇質詢時詢問，藍世聰在柯文哲市府工作，其子卻在陳時中團隊，是不是「腳踏兩條船」，藍世聰回答說，小孩已長大，尊重其選擇，小孩支持陳時中他也很開心。
周榆修曾任民進黨青年部主任、蘇巧慧辦公室助理，2017年5月接受柯文哲的邀請加入其團隊，擔任過柯文哲市府的市長室機要、北市政府社會局局長，現為2024年總統選舉柯文哲競選辦公室主任。