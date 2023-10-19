籃球／吳季穎不認偷竊嚴凱泰手錶 涉嫌打假球斷送籃球生涯
SBL球星吳季穎近期成為全台熱門話題人物，不但是因為他跟裕隆集團千金嚴珮瑜交往，兩人公開出遊，但關鍵在於裕隆集團發現嚴凱泰生前收藏名錶，甚至傳給子女，被轉賣流落到市面上，這幾只千萬等級名錶，被當成一般鐘錶變賣，讓裕隆高層震怒，並且吳季穎也傳出涉嫌在SBL效力裕隆期間還有打假球，嚴重讓台灣籃球形象受損。
記者吳政紘/綜合報導
吳季穎日前否認有打假球傳聞，不認有偷竊手錶，他寫下：「關於賣手錶，只是受手錶主人委託詢問價格，沒有轉賣也沒有偷竊行為，我願意配合一切調查，也願意接受球團的一切處分。」
檢警昨日緊急約談吳男到案、以及調閱相關影像、發現出售嚴凱泰名錶的並非吳男，而是兩人一起到店中，被轉售的天價名表，是嚴凱泰贈給子女留念所餽贈，吳男的確有參與轉賣變現金過程，但並無偷竊、侵占名錶之事，因此士林地檢署調查後：認定吳男在轉賣名表事件上並無觸法問題。
不過吳季穎也被懷疑，可能有資金上面的需求，籃球圈也質疑他為何可以開賓士名車，甚至也有穿價值約3萬元左右的潮T，這些行為都會讓人起疑。
然而籃協昨日祭出「永不錄用」正式宣布他永不錄用，且PLG、T1、SBL都不能再與他簽約，甚至未來不得踏入籃球場，教練、裁判也不得擔任，生涯只能就此中斷。