四方客運欠薪罷駛　交通局：不給薪收回路權

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楊大鋐說，台中四方客運今年已出現三次未能給付駕駛薪資，日前釀成罷工影響13條路線、計470班次；雖然昨上午已有13位司機返回工作崗位、開出100個班次，但仍嚴重影響民眾乘車權益。
楊大鋐指出，即便交通局為解決該司金流問題，已多次協調並啟動補助款專案性分期給付，讓資方能因應短期金流問題，惟該司仍無故欠薪至今。而該司日前發布的公告還是將問題矛頭指向交通局未完全預撥其虧損補助，意圖搗亂輿論風向，將自己的營運問題外部化，實在令人髮指。
議員陳淑華、陳俞融指出，四方巴士造成這麼多路線與班次受影響，駕駛沒收到薪資，市府有預先知情因應嗎？大眾運輸業者有如不定時炸彈，對通勤族影響重大。議員要求市府一定要收回路權，因多次發生爭議，現在各家客運都正面臨司機荒，市府要硬起來。
議員蔡耀頡說，陸續接到民眾陳情，現在還是有臨時脫班的情形，民眾反映無車可搭，當務之急是協調客運代駛補強。
交通局長葉昭甫表示，鄭重嚴正聲明請四方資方須儘速落實相關勞方駕駛薪資給付；過去交通局已介入協調，並分期撥付補助款，以協助客運業者金流周轉。明天市府也會協助辦理第一次勞資協商，若資方未表達積極態度及給付相關積欠薪資，後續會陸續收回四方公司相關路權。
葉昭甫說，市府啟動7家客運進駐代駛機制，先穩定13條路線方尖峰乘載，保障乘客權益。