運動維納斯／台版碧昂絲性感舞動登場！醫美業務斜槓健身YouTuber

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就算在家裡，她也不會停止享受跳舞的樂趣，只要放下音樂的播放鍵，或是打開電視，洗澡中、化妝中、穿搭中都可以暢快擺動身軀，因為她覺得跳舞讓她真實地感受到，自己是很快樂的活著。
除了盡情熱舞之外，近幾年她也愛上健身，她說：「一開始的確只是為了想要擁有好身材，讓自己更有自信，後來才發現健身帶來好處，還有更多，可以讓我更有活力。」另外她也非常推崇在家裡的簡易伸展動作，隨時想做就可以做，想要訓練哪裡就訓練哪裡，非常方便有效。
在所有的徒手重訓中，她最重視的訓練部位是臀部，她認為屁股就是女人的第二張臉，練出緊實有致的蜜桃臀，絕對能讓自己充滿自信，而且穿起衣服會更有曲線，任何的服裝都可以輕鬆駕馭。
不光是自己練，近期她開始在家裡拍了很多居家健身的影片，上傳到YouTube，因為她的許多姊妹不太敢去健身房，對於裡面的器材有些畏懼，所以她經營了一個居家健身頻道，把自己打造好身材的秘訣，例如一些肌力訓練以及有氧舞蹈，分享給大家，希望所有的姐妹一起動起來，享受做自己的樂趣，有興趣可以加入其IG或YT。
Peggy平常是一個醫美業務，每天帶著自家的產品，走跳各個診所去介紹以及銷售，她說：「工作比想像累許多，好在自己愛好運動，培養了良好體能，才能應付繁雜事務，而且我覺得適當的放鬆很重要，日常生活中只要一有時間，就喜歡去世界各地旅遊，周遊列國、也舞遍世界各地。」
很多人跟她請教醫美的問題，她常以長時間在醫美產業的經驗，和大家分享一個重要想法，她說：「別把做醫美想成是一件丟臉的事情，我認為人人都有變美、變漂亮以及身材變好的權利，只要記得變漂亮、變自信，都是為了讓自己開心，而非取悅他人，就放心去做吧，絕對非常的值得。」
「像我自己做過臉部拉提的療程，及腹部減脂還有肌力雕塑的部分」她很開心說著，做完這些療程，非常滿意自己的變化，但必須提醒大家，若是光是依賴醫美，想得到既健康又性感的完美狀態，是不可能的，最重要要靠自己的運動健身，以及飲食控制，來達成設定的目標。
未來她想要去更多地方旅遊，尤其是海邊的國家，因為可以的穿著比基尼，躺在細軟的沙灘上，享受陽光的洗禮，曬出一身小麥肌，隨時能夠翩然起舞，讓自己的健美身軀與奔放心靈無限昇華。