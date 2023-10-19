訪台見三黨總統參選人獨漏郭台銘 羅森柏格：依據中選會認定互動
AIT主席羅森柏格上任以來第三次訪台，在台期間也與三黨總統參選人會面，外界也解讀是來替美方「面試」參選人。對此，羅森柏格表示，這是希望更了解參選人對台灣未來的願景，美方不會在選舉中選邊站，也期待與明年1月當選人合作；但羅森柏格也說，「面試」是不恰當的形容。
記者邱新博／台北報導
羅森柏格15日至19日訪台，今為訪台行程的最後一天，羅森柏格在台期間也與蔡英文總統、民進黨總統參選人賴清德、國民黨總統參選人侯友宜與民眾黨總統參選人柯文哲會面。對於第三度訪台的原因，她也打趣的表示，「因為我真的很愛台灣的美食」，還表明她到了台中、新北、桃園多地參觀了美術館，更品嘗了珍珠奶茶。
羅森柏格表示，所謂「面試」台灣總統候選人的說法不恰當，她個人與候選人見面也無「面試」之意，「美國在台灣大選中是沒有票的」。美方拜會候選人是希望促進雙方對彼此願景的了解，也希望加強他們對美國優先目標及利益的認識，同時也為雙邊關係打造穩固基礎。
她重申，美國在台灣的大選中不會選邊站，也反對任何勢力以任何方式干預台灣的大選，不論最後台灣選出的領袖會是誰，都會繼續期待與當選人合作，美國政策也不會因為任何人當選而改變。至於所謂「外部勢力」，羅森柏格說，「我在華府的同事也有清楚點明，所謂外部勢力就是指北京。」
至於見了三黨參選人卻獨漏鴻海董事長郭台銘，羅森柏格也說，AIT對於總統參選人的認定，是依據中選會而定，以此來決定與誰來進行互動。