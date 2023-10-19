LOL世界賽／T1初登場有驚無險！一波團戰帶走TL　瑞士制拿下首勝

LOL英雄聯盟世界賽正式進入16強「瑞士循環制」賽程，今（19）日16支隊伍分8戰依序出賽，開幕戰就由Faker率領的LCK賽區超人氣戰隊T1，對決北美LCS賽區第3種子 Team Liquid（TL），本場比賽雙方在BP環節就和先前入圍賽有大不同，出現許多新登場的英雄，而TL則靠著去年世界冠軍打野Pyosik出色發揮，一路緊咬甚至領先T1，但最終T1仍靠著一波完美團戰配合推平對手主堡，拿下得S13世界賽首勝。 我是廣告 請繼續往下閱讀 有別於入圍賽出現許多茂凱、凱莎等英雄，本場比賽雙方皆掏出相當有想法的陣容，T1選擇艾希、睿娜妲的下路組合，搭配上路杰西、打野史瓦妮、中路奧莉安娜；TL則以卡桑帝、李星、星朵拉、亞菲利歐、銳兒應戰。▲Faker率領的T1在LOL世界賽「瑞士循環制」首日，成功擊敗Team Liquid拿下首勝。（圖／PCS YT）比賽初期T1雖然在上路發動塔殺成功，但被換回2顆人頭，TL下路原先受到隊友幫助還略有優勢，但後續TL選擇讓雙人線移動到上路，企圖限制杰西發育，而T1下路則抓準機會瘋狂發育，中期Pyosik李星不斷尋求碰撞機會，到處跑線建功外，甚至在上2塔附近單殺大魔王Faker。遊戲30分鐘雙方開啟巴龍團，TL蹲點擊殺T1輔助Keria，Faker雖立刻傳送感到，卻被李星一角踢出巴龍坑，TL也吃下巴龍反超經濟。不過遊戲天秤剛傾倒沒多久，35分鐘TL在中路主動開戰，但中下路雙C卻反而被T1完美的接技限制紛紛倒下，T1也就靠著一波團戰擲出對方溫泉，驚險拿下今年世界賽首勝。《LOL》世界賽16強開打！最新賽程、賽況懶人包 Faker力拼第4冠LOL世界賽／PSG遭BDS讓2追3！台灣隊全淘汰 11年來首次沒16強LOL世界賽／CFO對手確定了！歐洲老四BDS2：0送日本冠軍DFM回家LOL世界賽／CFO遭越南黑馬TW擊落！無緣小組第1 恐和PSG台灣內戰