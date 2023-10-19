24名台灣農業青年赴東南亞！外交部新南向計劃 前往印尼和菲律賓
外交部本（10）月18日在外交部大禮堂舉行「2023年農業青年大使『新南向』交流計畫」授旗典禮，由外交部政務次長田中光及農業部政務次長陳添壽共同主持，馬尼拉經濟文化辦事處副代表魏珮柔（Alice Q. Visperas）、駐台北印尼經濟貿易代表處主任韓丹娣（Sri Hartanti）、行政院經貿談判辦公室談判代表張煜霖等人出席共襄盛舉。今（112）年遴選出24名優秀農業青年大使組成兩團，將於10月底及11月中旬分別前往印尼及菲律賓進行訪問及交流。
國際中心賴正琳／綜合報導
田次長致詞指出，台灣與印尼及菲律賓的農業交流相當密切，雙方有多項指標性合作計畫，例如「印尼卡拉旺綜合農業示範區」、「台菲農業合作碧瑤洋菇示範農場」等，相信透過本項交流計畫將有助進一步促進台灣農業人才接軌國際，拓增我國農業創新能量。農業部陳次長也致詞期許24位團員發揮所長，展現活力及專業，成為我國與新南向國家農業區域鏈結的生力軍。
外交部說明，今年將安排農業青年大使實地考察印尼及菲律賓農業發展現況與商機，參訪當地農漁牧相關產業，並將與當地產、官、學界人士交流，以增進我國農業新世代對新南向國家的瞭解，並實質提升我國與印尼及菲律賓的雙邊農業合作關係。
外交部指出，本計畫自106年開辦以來已安排90名具農業背景的我國青年赴菲律賓、印尼、越南、馬來西亞、泰國及印度6國實地研習交流，成果豐碩。109年至111年因受疫情影響停辦，但為持續落實「新南向政策」人才交流的理念，今年恢復辦理，將在既有良好基礎上，深化與「新南向政策」夥伴國家的農業交流。