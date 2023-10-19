好時光靚市集10/21登場 15萬好禮等你抽

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雲嘉南分署長劉邦棟表示，今年靚市集主題「雲嘉南日常百貨」，以琳瑯滿目的雲嘉南單位產品來發想，呈現美好而日常的購物體驗，將雲嘉南多元培力單位的商品，一次讓民眾購足。現場規劃四大主題活動，包括「我的完美旅行方程式-打卡換現金折抵券」、「集點抽靚品-消費集點抽獎」、「多元即享贈-免費試吃」、「發現多元好物-體驗DIY」，另外還有早鳥禮及「鳳凰饗客好禮-獨家特色杯套」等不限額消費的限量贈品。
現場將販售虱目魚香腸、花生糖、玫瑰蕃茄醋、香菇蛋黃包、鯛魚燒、綿綿冰、手工肉乾、手工抹醬等來自多元培力單位與微型創業鳳凰商家的豐富商品。除了美食外，還有發揮在地特色的特殊工藝品，如來自雲林的湖山水庫人文生態保護協會將帶來當地的種子，教民眾製成吊飾，認識湖山水庫的生態點滴。另外，還有10種體驗DIY活動，包含擴香石彩繪、療癒點點畫、藺草手做、春花DIY等，歡迎大人小孩一同玩樂。
雲嘉南分署每年邀請各領域專家，提供諮詢輔導服務，依照單位需求及市場變化，提供多樣化的訓練課程，今年特別針對陳列展示與行銷技巧等技能加強培訓，期盼提升單位經營商品的能力。另也藉由舉辦「好時光·靚市集」的機會，宛如單位的成果發表會，讓多元培力單位在農產品、工藝傳承、觀光旅遊等面向都獲得全面提升。
現場也準備超過600項好禮，總價值超過15萬元，當天只要消費滿100元即可集點，集滿5點即可轉好禮扭蛋，集滿10點可換大禮抽獎券，有機會抽到知名品牌平板電腦、電子鍋、無線吸塵器等多項好禮。詳情可上線上官網(https://www.besttimemarket.com/)或追蹤臉書雲嘉南多元培力一家親。