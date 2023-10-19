台積電成長仍受庫存調整影響 Q4營收估188到196億美元、季增11%
台積電今（19）日下午舉行法說會，針對Q4展望，台積電預期公司業績將受惠於3奈米技術持續強勁量產，惟部分成長將被客戶持續的庫存調整所抵消。第四季營收估188到196億美元，季增8.8%到13.4%（平均季增11.1%），而在匯率以新台幣32元兌1美元來計算，毛利率介於51.5%到53.5%，營業營益率介於39.5%到41.5%。
記者許家禎／台北報導
台積電第三季合併營收約新台幣5467億3千萬元，稅後純益約新台幣2110億元，季增16.1%、年減24.9%，單季每股盈餘為新台幣 8.14元（折合美國存託憑證每單位為1.29 美元），優於市場預期平均7.4元上下。台積電第三季毛利率為54.3%，超越財測標準。營業利益率41.7%同樣超標，稅後純益率則是38.6%。
台積電財務長暨發言人黃仁昭副總經理表示，台積電2023年第三季的業績得益於我們領先業界的3奈米技術強勁量產，及市場對5奈米技術的更多需求，然而部分受益被客戶持續的庫存調整抵消。
黃仁昭指出，進入第四季，台積電預期公司業績將受惠於3奈米技術持續強勁量產，惟部分成長將被客戶持續的庫存調整所抵消。根據對當前業務狀況的評估，台積電2023年第四季的業績展望如下：
合併營收預計介於 188億美元到 196億美元之間；若以新台幣 32 元兌 1美元匯率假設，則毛利率預計介於 51.5%到 53.5%之間，營業利益率預計介於 39.5%到 41.5%之間。算算台積電Q4營收估188到196億美元，季增8.8%到13.4%（平均季增11.1%）。