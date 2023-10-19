國宴菜單寫成「中華人民共和國」！18國大使狂拍 圓山大飯店道歉
數位部舉辦為期3天的「跨國網路攻防演練」（CODE），共有18個友好國家來台參與。不過，在圓山大飯店舉辦的宴會卻意外出包，菜單上介紹菜色的英文翻譯，註記竟是「中華人民共和國」，且席間各國大使還爭相拍照紀念，事件爆出後引起各界熱議。對此，圓山大飯店出面回應，此事件為飯店人員翻譯誤植，已於第一時間向賓客道歉。
記者賴禹妡／綜合報導
根據《TVBS新聞網》報導，只見外流的菜單照片上，共有9道菜色，依序為風味五福拼盤、福祿雙全、龍騰珠海、燒烤菲力牛排、干貝鮮蘆筍、麒麟龍膽魚、古早味杏仁茶、綠豆椪、寶島時令鮮美果，每一道菜都各自擁有不同意義，皆與台灣歷年總統有關。
其中「麒麟龍膽魚」介紹詞為「中華民國100年馬英九總統建國百年國慶晚宴」，英文翻譯卻將中華民國的名稱「Republic of China」，寫成「People's Republic of China」，而各國大使在席間還爭相拍照，恐怕出了國際大包。
對此，圓山大飯店回應，菜單上的內容為飯店人員翻譯誤植，也未依照飯店相關確認流程，目前已火速更正，並深刻檢討。現場主管經同仁告知後，已於第一時間向賓客道歉，圓山大飯店未來會以更謹慎態度確認飯店內所有文字，避免類似事件發生。