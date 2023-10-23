歌劇院攜手學子「藝」起翻轉說唱藝術 《相聲學笑》盡現曲藝之美
臺中國家歌劇院10月18日、19日舉辦「藝起進劇場—說唱曲藝篇」藝術教育推廣節目，由台北曲藝團示範演出《相聲學笑》，精選相聲、評書、快板段目演出，讓青春學子對說唱藝術的多樣性及技巧有進一步的認識。歌劇院副總監汪虹表示，「藝起進劇場」是歌劇院熱門的藝術教育項目之一，自2017年開始至今已舉辦41場，參與師生總人數超過17,000人次，期待藉節目讓學子們認識豐富的表演藝術形式。
「藝起進劇場」歷年來邀請各領域表藝團隊，分享戲劇、舞蹈、偶戲、當代馬戲等多元節目類型，並依演出量身打造前導教學教材、演後講解及教師工作坊，讓師生走出校園、走進劇院，能有更完整的藝文體驗。汪虹表示，今年5月舉辦的「舞蹈篇」即融入原住民文化與手語，演出後收到原住民學生的感動回饋！非常開心喚起孩子們對自己族群的文化、語言的認同。
今年10月的「藝起進劇場」首度以說唱藝術為主題，由國藝會「TAIWAN TOP」團隊台北曲藝團演出《相聲學笑》，演出精選三段最能展現技藝的節目：《坐唱數來寶》結合相聲的趣味與數來寶的熱鬧，可看到演員用竹板鬥嘴，展開花式對決；《誰與爭瘋》則能看到各種「唱」功的運用，從京劇、民謠唱到極限HIGH歌；《賣鬼》改編自中國古典文學《列異傳》，由「臺灣評書女王」葉怡均團長以獨創的音樂評書，搭配優美音樂，透過語氣切換化身故事中的多重角色。透過三段精選節目，期待學子在短短60分鐘體驗到不同的說唱形式。
玉山文教基金會長期支持藝術文化、持續推動藝術教育，與歌劇院攜手「藝起進劇場」已邁入第5年，讓更多學子有機會親身感受表演藝術的美好。玉山文教基金會執行長王志成表示：「很開心在藝文推廣的路上能長期與歌劇院攜手，讓美感教育往下紮根，以實際行動支持教育品質的提升，培育未來藝文能量。」
另外，今年歌劇院也參與文化部「校外文化體驗計畫」，透過文化部的資源讓「藝起進劇場」的延伸觸角更廣，以豐富的藝文一日遊帶動學子走出校園，走入國家級藝文場館，增加文化閱歷與美學養份，開啟對表演藝術欣賞的興趣和視野。