美元年底前上看107！星展估日圓會見152 日央行明年才可能有動作
在預期美國聯準會（Fed）將維持高利率更長時間，在利差優勢仍在之下，星展銀行今（19）日預估，美元指數今（2023）年底前仍有望衝上107，明年第1季才會回落至105，而且在日本央行還未改變政策，讓貨幣政策正常化之下，預期今年底前，日圓有可能貶到152，日本貨幣政策正常化可能要等到明年第1季。
記者顏真真／台北報導
星展銀行（台灣）財富管理投資顧問部副總裁陳昱嘉分析 ，美國聯準會升息接近尾聲，但高利率仍會維持一段時間，即便其他國家利率也走揚，美元利差優勢仍在，支撐美元今年第4季美元指數在高檔震盪，明年則因美國有降息可能，才會壓抑美元表現，因此，預估美元指數今年底前仍有可能衝上107，明年第1季才會回落到105。
也由於美元有望維持高檔，日圓兌美元仍有貶壓，目前價位再度逼近150兌1美元，市場也關注是否再貶破150價位陳昱嘉表示，日圓會有這樣表現，跟日本貨幣政策正常化進度較市場預期慢有很大關係，原本市場預估新任日本央行總裁上任後，會改變日本超寬鬆貨幣政策，目前看來調整步調比市場預期慢，通膨目標也沒改變，可是日本國內物價也都在漲。
他預期，日圓在今年底前仍有可能貶到152兌1美元，一旦到這價位，日本央行會不會出手護盤，讓日圓升息，這要看日本央行政策預期，可能要等到明年1季，才可能看到日本央行調整貨幣政策。