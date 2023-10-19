網紅7寶媽遭控「導購醫療器材+廣告」 衛生局開查！最重罰600萬
臉書「林叨囝仔The Lins' Kids」累積超過32萬粉絲追蹤的34歲網紅「7寶媽」Sydney，繼網友翻出她2年前生吃山羌肝畫面後，又再挖黑料，揪出7寶媽今年1月初貼文，指她疑似藉小孩氣喘發作，在臉書粉專推銷舒緩症狀的吸入劑。對此，高雄市衛生局表示，今（19）早已展開調查，若非法導購醫療器材及廣告屬實，兩行為最重可處600萬元罰鍰。
記者徐銘穗/綜合報導
爆料7寶媽生吃山羌肝的網友再度在臉書「爆料公社二社」發文，指控她「孩子氣喘發作咳到吐，身為氣喘兒的父母竟然常備藥用完也沒注意，甚至還不送急診不就醫，竟是叫50萬粉絲使用噴霧器？ 」
根據爆料網友曝光留言截圖顯示，粉絲問「噴霧器有要開團夠嗎？」7寶媽回覆「不會開團，但可以私訊我們的官方line喔！」遭網友質疑她違法導購醫材，且在粉專貼出使用噴霧器畫面有廣告之嫌。不過，記者重新翻查7寶媽今年1月初該篇貼文，發現已不見使用噴霧器等照片及「私訊官方line」等留言。
依《醫療器材管理法》規定，未持有醫材許可證不得販賣、供應醫療器材，同法也規定，非醫療器材商不得為醫療器材廣告。高雄市衛生局表示，今日已立即啟動調查，並於上午9點30分以電話聯繫當事人進行意見陳述並配合調查。
衛生局指出，後續如經查證，確有違反《醫療器材管理法》上述規定，在導購醫材部分得處3萬元以上100萬元以下罰鍰；廣告部分則可處20萬元以上500萬元以下罰鍰。相當最重恐面臨600萬元罰鍰。