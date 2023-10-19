千里傳愛14年　磐石集團助偏鄉學童成長茁壯

磐石集團自2009年起支持伊甸「象圈工程計畫」，每年透過千里傳愛單車環台活動，集結全臺民眾對偏鄉學童的愛心，將溫暖送到臺灣每一處角落。14年持續不間斷的愛，累積募款金額超過 4254萬元，幫助 145 個社區(學校、 教會、社區發展協會) ，共同守護超過 4500名以上學童，幫助孩子們把握成長的黃金階段，儲備勇敢追夢的能量、擺脫弱勢困境!
臺灣偏遠地區因教育、人力、課外生活的資源匱乏，加上經濟弱勢、家庭失功能與親職陪伴等問題，使許多學童在多方競爭與缺乏機會下，容易造成自信心低落、沒有學習動機，甚至因價值觀導致心理困境，迷失自我方向，不知未來該何去何從。伊甸基金會攜手磐石集團關心弱勢孩子們的教育權、營養健康及課後照顧相關議題，讓學齡孩子也能享有平等權利，以及友善的課後陪伴環境。課輔班不只是輔助學童學習，讓家長能安心工作，更是給予翻轉逆境的力量。
磐石集團陳照董事長 14年持續支持「象圈工程計畫」，透過集團企業的力量，每年十月號召集團內三家保經公司所組成的千里傳愛勇士車隊，發揮保險、愛與責任的傳遞精神，邀請台灣各角落的業務夥伴、客戶、民眾一起作公益；透過公益活動，凝聚磐石集團每一個人的心，感受磐石集團愛的DNA文化與集團的核心價值：熱情、專業、正直、願景、實踐。讓業務夥伴藉由服務找到自己的定位與價值。影響更多人，也讓自己的生命更豐厚。
今年10/18~10/26千里傳愛公益環台車隊帶著友好企業、產壽險各界的善款與文具物資，進入臺灣偏鄉社區探望，給予孩童加油打氣！同時，也將帶領孩子們進行「人生存摺大富翁」遊戲，讓孩子們從遊戲中學習正確金錢觀，思考「想要」與「需要」的差異，把金融知識及風險保障控管，融入在「人生存摺大富翁」遊戲中，讓孩子從小開始建立人生的風險管理觀念，在他們生命起步的時候，播下一個珍貴的種子。磐石集團邀請您共同守護孩子的未來， 邀請您一起加入傳愛行列，為孩子補充學習路上的養分，增加改變助力，讓愛不止息，點亮希望的光！