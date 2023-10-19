第2戰線開打？以色列與真主黨衝突升溫 多國籲公民勿前往黎巴嫩
巴勒斯坦激進組織哈馬斯（Hamas）襲擊以色列已將近2週，除了引發以巴之間的戰火外，以色列也同時在北方與敘利亞和黎巴嫩真主黨（Hezbollah）接連發生零星衝突，以國北方戰線的局勢有可能進一步升級，美國政府已經調高黎巴嫩的旅遊警示，呼籲公民非必要勿前往黎巴嫩，而英國、法國、澳洲等國也紛紛跟進，對黎巴嫩發布旅遊警示。
記者倪浩軒/綜合報導
以色列安全部門消息人士透露，黎巴嫩真主黨擁有約5000人的敢死隊，訓練有素，不排除跟進哈馬斯向以色列發動大規模突擊，實施衝破邊境防衛、針對平民的進攻。
以色列正在加強北部邊境的防禦措施，以色列國防軍（IDF）發言人康里克斯（Jonathan Conricus）今（19）日表示，近幾日真主黨與以色列部隊的衝突明顯升級，過去幾天已經有13人在與黎巴嫩的交戰中喪命。以軍直言正在進攻黎巴嫩真主黨的據點，但沒有詳細說明，黎巴嫩媒體報導則指出，有兩個村莊遭到以軍空襲，真主黨則說有軍事哨所遭到攻擊。
美國國務院日前表示，由於以色列與真主黨以及其他武裝團體間砲火相向，當地安全局勢難以預測，調高黎巴嫩旅遊警示到最高層級的4級，呼籲美國公民避免前往。除了美國之外，英國、法國、澳洲等國也紛紛跟進，對黎巴嫩發布旅遊警示，呼籲國民避免前往。