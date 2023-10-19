特企／全球加密貨幣熱絡　安全事件成為Web3行業絆腳石

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據第三方數據，過去 3 年中有 40 多家全球交易所在黑客攻擊後做出不負責任的決定，包括突然放棄用戶或直接停止運營。然而，在最近的安全事件中，CoinEx 的加密貨幣交易所的處理得到了許多關注。
2023 年 9 月 12 日 21:20（UTC+8），CoinEx 遭受黑客攻擊，迄今造成大約 7,000 萬美元的損失。
CoinEx在事情發生後立即實施了以下措施和緊急的安全升級：
在 9 月 12 日 23:00（UTC+8），CoinEx 暫停提款服務並將資產轉移到冷存儲中。
在48小時內，與其他交易所合作凍結相關資產並加強行業安全協議。
在 9 月14 日 16:05（UTC+8），CoinEx 發布公告，確認黑客攻擊的原因是熱錢包的私鑰被破解，並澄清事件細節。
在 9 月 14 日 19:58（UTC+8），CoinEx 的 CEO 楊海坡通過他個人的 X（Twitter）帳戶發表了一份公開聲明，承諾迅速解決黑客攻擊問題並向受影響的用戶提供 100％ 的賠償。
整個過程中，CoinEx 及時在社交媒體、社群平台和網站公告發布更新，讓用戶了解最新情況。
2023 年 10 月 17 日，CoinEx 在對其錢包基礎設施進行升級後，實質性恢復了正常運營和服務。
為了確保加密貨幣行業的持續發展，業界需要集體努力來維護交易及用戶資產安全。在目前黑客攻擊數量不斷增加的情況下，需要有強大的安全保障機制才可以建立起用戶的信任。
展望未來，CoinEx 在應對安全事件中所展示的可靠性、透明度和責任感為其他交易所和加密項目提供了好的示範及標準。在社群平台上觀察到有 CoinEx 用戶對黑客事件感到擔憂，而品牌一直與客戶保持即時溝通，報告最新的進展和採取的措施。透明的處理、持續與客戶的對話和及時的更新給了客戶信心及展現了 CoinEx 的責任心，這種積極的態度絕對有助於緩解用戶的擔憂。
加密貨幣行業仍面臨著巨大的挑戰，應該思考哪些品質的加密貨幣交易所能夠承受住這樣的考驗？對於選擇交易所的用戶來說，應該優先考慮哪些關鍵因素？通過業界一起團結，同時推進加密貨幣生態的持續發展，才能使行業在未來實現其巨大的潛力。