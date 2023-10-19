國小畢旅3天2夜8200元！旅行社揭露「產品規格」評估：團費合理
近日北市一名家長上網抱怨，就讀國小的小孩畢業旅行3天2夜要價8200元，直呼「金額好貴」。《NOWnews今日新聞》根據該家長發出的報名通知單詢問旅行社業者，針對行程、餐食、住宿等各項目評估，認為「團費合理」；業者私下更透露「畢旅團對於產品規格都會有一定要求」，直言「估計價格下修空間有限」。
記者蕭涵云/綜合報導
由於近期是國小、國中、高中等學校，討論明年畢業旅行內容並決定是否報名的時刻，網路論壇傳出不少家長的反應，多認為現在畢業旅行所費不貲。一名家長便在網路分享，小孩就讀的北市國小，事前完全沒有與家長經過討論，就直接發出繳費通知單，畢業旅行3天2夜要價8200元，直呼「金額好貴」。
《NOWnews今日新聞》根據該家長發出的報名通知單詢問旅行社業者，旅行社私下表示，學校在策劃畢旅團時，都會提出規格跟需求給投標旅行社；旅行社再依據內容設計出行程、報價參與投標。
認為「該團使用高鐵移動（台北－台南），選擇的飯店也是屬於中高價位，加上餐食、門票、遊覽車等其他支出，團費設定還算合理」。業者進一步透露，「由於畢旅團對於產品規格都會有一定要求，像是遊覽車必須是5年內新車、隨團醫護人員、備援車等，考量成本的情況之下，估計價格下修空間有限」。