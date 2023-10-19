NBA／塞爾提克、公鹿休賽季大補強！球評李亦伸看好這隊稱霸東區
由資深球評李亦伸所主持的《NOWnews》直播節目《超級裘爺來了》今（19）日分析了東區球隊季前補強，其中兩支「綠衫軍」密爾瓦基公鹿和波士頓塞爾提克最為積極，李亦伸也認為這兩隊會是東區冠軍戰的對戰組合，至於誰會奪下東區冠軍？他鐵口直斷地說：「塞爾提克」。
記者吳忠育/綜合報導
今年夏天重大補強塞爾提克開出第一砲，透過交易獲得華盛頓巫師的明星大前鋒Kristaps Porzingis，戰力大幅升級，隨後又簽下明星後衛Jrue Holiday填補Marcus Smart離開的空缺，再加上原有的「雙探花組合」，塞爾提克的陣容相當完整。
另外密爾瓦基公鹿在日前宣布前拓荒者當家球星Damian Lillard加盟，與「字母哥」Giannis Antetokounmpo組成超恐怖的雙人組合，原本在東區就很有競爭力的公鹿戰力更上一層樓。
若東區兩支綠衫軍在東區決賽碰頭，資深球評李亦伸看好誰？他說：「不考慮傷兵的話，如果公鹿隊教練只是把Damian Lillard當射手來用，那我覺得塞爾提克4:2擊敗公鹿」。
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