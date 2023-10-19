《LOL》世界賽16強開打！最新賽程、賽況懶人包　Faker力拼第4冠

畢旅8200惹議！國小師求「不帶手機」被轟清朝人　高中師逆風淚謝

▲國小畢業旅行收費8200元惹議，另有老師提出「不帶手機」，白天認真玩、晚上枕頭戰也很開心，引發兩派看法。（示意圖／記者黃韻文攝）
▲國小畢業旅行收費8200元惹議，另有老師提出「不帶手機」，白天認真玩、晚上枕頭戰也很開心，引發兩派看法。（示意圖／記者黃韻文攝）

記者黃韻文／綜合報導

小學畢業旅行開始發放報名表，各校行程價格屢受討論，有學校推出「3天2夜收費8200元」行程引起爭議，除了費用之外，有小學名師列出「畢旅不該帶手機的10個理由」，竟意外引來學生、網友集體砲轟是「清朝人」，不過多數家長都相當贊同，還有高中老師特地發文感謝。

我是廣告 請繼續往下閱讀
以「創意教學」聞名的小學名師林晉如，列出畢業旅行不帶手機的10大理由，她提到以前帶學生畢旅，白天認真玩、晚上枕頭戰，在沒有LINE的年代裡，小朋友依然期待到不行，但如今宣布不能帶手機卻是哀鴻遍野。

林晉如建議不帶手機的理由中，包括孩子脫離家長管制後，為了難得的手機「滑到飽」竟整晚沒睡，不只暈車、沒體力參與活動，降低免疫力也容易生病。此外，上車就戴耳機看抖音、滑社群，行車間長時間盯著螢幕很傷眼，下車後繼續低頭，小則走錯班、上錯車，重則戶外活動都是聚在一起連線打手遊。

▲學校舉辦的畢業旅行通常都搭乘遊覽車出遊，北市一間國小改搭高鐵南下，價格相對昂貴。（示意圖／台中市政府提供）
▲學生一上遊覽車就戴耳機看抖音、玩手遊，行車間長時間盯著螢幕很傷眼。（示意圖／台中市政府提供）
還容易延伸其他問題，像是遺失手機，或被同學玩壞。如今手機在手什麼都能拍，林晉如說，如果沒拍幾張同學流口水、睡死醜樣發在社群，手機好像沒功能似的，可後續每每引發肖像權爭議、互相告狀。

至於如何報平安，林晉如解釋除了全程拍團體照即時回傳、定點通知之外，「飯店房間都有電話，隨時按房號打電話，想講多久都可以。」後來班上家長全數同意不帶手機，也不用擔心小孩會因為沒手機成為「異類」。

不過這10大建議意外引起年輕網友反彈，狠批「不想管不會管，不如直接禁」、「這種清朝人不配當老師」。即便如此，仍有高中老師跳出來發文感謝：「小學國中老師，謝謝你們，因為你們對生活常規的重視，高中老師才能好好教學一點。」

該班家長也發聲：「我是晉如老師班學生的家長，最後家長們一致同意不讓孩子帶手機參加畢旅。」直言有些大人都無法抗拒手機的魔力，何況是小孩子，留言力挺老師作法。

國小畢旅3天2夜噴8200元！家長狂酸：水很深　雄中校長神回被讚爆

畢旅住六福村「3天2夜4350元」超便宜！旅行社揭關鍵：回不去了

國小畢旅3天2夜8200元遭酸！官網比價真相曝光　水有多深一次看懂

北市國小畢旅歷史價格被翻出！6年漲64%　都會破8千：偏鄉2千有找

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞