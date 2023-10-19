畢旅8200惹議！國小師求「不帶手機」被轟清朝人　高中師逆風淚謝

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林晉如建議不帶手機的理由中，包括孩子脫離家長管制後，為了難得的手機「滑到飽」竟整晚沒睡，不只暈車、沒體力參與活動，降低免疫力也容易生病。此外，上車就戴耳機看抖音、滑社群，行車間長時間盯著螢幕很傷眼，下車後繼續低頭，小則走錯班、上錯車，重則戶外活動都是聚在一起連線打手遊。
還容易延伸其他問題，像是遺失手機，或被同學玩壞。如今手機在手什麼都能拍，林晉如說，如果沒拍幾張同學流口水、睡死醜樣發在社群，手機好像沒功能似的，可後續每每引發肖像權爭議、互相告狀。
至於如何報平安，林晉如解釋除了全程拍團體照即時回傳、定點通知之外，「飯店房間都有電話，隨時按房號打電話，想講多久都可以。」後來班上家長全數同意不帶手機，也不用擔心小孩會因為沒手機成為「異類」。
不過這10大建議意外引起年輕網友反彈，狠批「不想管不會管，不如直接禁」、「這種清朝人不配當老師」。即便如此，仍有高中老師跳出來發文感謝：「小學國中老師，謝謝你們，因為你們對生活常規的重視，高中老師才能好好教學一點。」
該班家長也發聲：「我是晉如老師班學生的家長，最後家長們一致同意不讓孩子帶手機參加畢旅。」直言有些大人都無法抗拒手機的魔力，何況是小孩子，留言力挺老師作法。