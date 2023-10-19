特企／遠東新世紀以創新概念　跨足體壇及時尚讓地球少碳氣

今年「海洋回收抗爆球衣」再升級！不僅具有輕量、導濕透氣特性，且重量僅有160g、抗爆強度增強4倍作為最大亮點。FIFA女子世界盃共有11支國家隊著用，最終就是由身穿抗爆球衣的西班牙女子隊勇奪世界冠軍。同時，遠東新世紀的影響力還延伸至各項體育賽事，分別與品牌合作NBA球衣、澳網系列球衣，讓運動健將穿著卓越性能與高透氣排汗效果的球衣在場中邁步自如，奔馳如電。
此外，隨著減少溫室氣體排放成為國際共識，「碳捕捉」技術格外受到關注。遠東新世紀首創將碳捕捉回收廢氣研發的環保布料FENC®TOPGREEN®BIO3，繼2022年獲得ITMF「永續創新獎」、德國ISPO Textrends最高榮譽「Best Product」，今年更以獨家3D織造技術再奪下全球最有影響力的競賽之一「德國紅點產品設計大獎」（Red Dot design award）。此項綠時尚、高質化的產品，亦獲得ZARA、H&M等品牌青睞。
擴展綠色商機 打造全臺首例廢布循環回收供應鏈
另一方面，根據預估全球每年產生的織物廢料將於2030年達到1.3億噸，無論在焚燒或掩埋的過程皆會排放大量二氧化碳。為節能永續，遠東新世紀全力發展廢棄織物回收應用，以化學及物理回收方法萃取出聚酯原料，製成再生纖維FENC®TOPGREEN®rTEX。另外，透過物理機械處理，將紡織廢棄物轉化為100%再生短纖紗，目前已應用於衣著、背袋、鞋材及家飾等產品，並於2022年起進一步攜手IKEA將其門市收集的廢棄織物再生為全新織物產品，打造全臺首例廢布循環回收供應鏈。
瞄準未來市場 鞏固領導地位
為了2050前達成碳中和，全球汽車製造商均提出不同的時程與目標，各級供應商也全力配合。遠東新世紀早在2020起，即以研發再生聚酯、生物基聚酯、生物基尼龍等素材替代石化產品，製造安全氣囊、安全帶、輪胎帘布等纖維骨架材，不但通過審查機構和國際碳體系認證，也積極與德國Continental、義大利Pirelli與Trelleborg…等國際品牌展開測試，今年第四季可望量產；與此同時，和法國Michelin、日本Bridgestone、瑞典Autoliv等車材製造商的合作測試亦正緊鑼密鼓進行中。除了配合各大車系開發各項循環再生材料，鑒於新能源車的市場佔比提升，車材的阻燃性、降噪與輕量化也成為焦點。目前已研發「新型芳綸纖維」即具耐高溫、耐磨耗、耐酸鹼等特性，適用於防護衣、輕量化車胎與橡膠傳動帶等產品。
此外，為了讓永續產品走入消費者心中，今年特別精選最吸睛的永續產品，於10/21~10/31移師至遠東SOGO百貨復興館，邀請民眾一起來感受遠東新世紀的低碳魅力！
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