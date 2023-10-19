巷仔內／加薩危機炸出國際新現狀？中東緊張　凸顯世界局勢之變

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前去特拉維夫（Tel Aviv）對此時的拜登來說，猶如一場賭局，他既希望緩解加薩的人道災難，又支持以色列對抗哈馬斯，同時還要提醒以色列遵守戰爭法則、強調戰爭絕不能蔓延，方方面面，要兼顧並達到平衡是極其困難的。
迄今10幾天的以巴衝突（或者說是以哈衝突），已在中東乃至全球，持續加劇仇恨和分裂，近2週發生的連串流血事件，凸顯中東地區的穩定性不夠，在舊有思維不足以應付地區態勢的情況下，新的現狀或將在戰爭中誕生。
在這次衝突中，可以明顯看出伊朗扮演著中東要角，美國看似無條件支持以色列，其實也不樂見以巴衝突升級成區域戰爭，因此部署航母打擊群到東地中海，希望藉此震懾伊朗，以免德黑蘭過度介入而擴大戰事，演變成以色列與伊朗的直接交火。
雖然美方派出航母的舉動引起土耳其等國的不滿，但並非空穴來風，動機相當充足，畢竟以色列和哈馬斯的衝突，確實存在進一步擴大的風險，還涉及德黑蘭支持的多個武裝組織或政權，如黎巴嫩真主黨（Hezbollah）、伊拉克的什葉派組織、敘利亞阿薩德政府、葉門胡塞組織（Houthi）等，都算是伊朗「抵抗軸心」（Axis of Resistance）聯盟的一部分，主張對抗以色列，也不樂見以色列與其他中東國家（如沙烏地阿拉伯）關係正常化。
不論此次哈馬斯對以色列的襲擊，伊朗究竟有無參與，又投入到什麼程度，以色列與沙烏地阿拉伯中斷建交進程，明顯符合德黑蘭的戰略利益，伊朗要的就是削弱以色列、降低周遭威脅，即使這次衝突沒有繼續升級，只要美國依舊支持以色列、伊朗仍然把哈馬斯當作牽制以色列的棋子，類似衝突還可能再發生。
冷戰後數十年的時間，美國都是當之無愧的全球霸主，世界偏向單極體系；然而，無論是前2年的阿富汗淪陷，還是近期發生的美中磨擦、俄烏戰爭、以巴衝突，都可以看出世界局勢正在改變，面對混亂世道下日漸「多極」的態勢，如何維持自身影響力，不只是拜登政府，也將是未來美國總統的重要挑戰。
美國國務院前中東問題專家西蒙（Steven Simon）在他的新書《大錯覺：美國在中東野心的興衰》（Grand Delusion：The Rise and Fall of American Ambition in the Middle East）裡，細緻描繪了美國過去40餘年，在重塑中東地區付出哪些「錯誤努力」，顯示華府的政策是如何被一廂情願的思想和黨派政治宰制，而與中東現實相悖，在外交政策新時代來臨之際，格外具警示作用。
半個世紀前、半個世紀後，中東局勢都一樣不穩，但如今的美國政府似乎已經開始認清，直接介入以色列-巴勒斯坦衝突，並無法帶來實質效益，畢竟各方分歧太廣，而且差距還在持續擴大。50年前，人們思考的是美國是否過於強大，而現在新的討論核心，則是美國的國際角色是否正在弱化，以及該如何維持。
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