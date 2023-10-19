入秋轉涼泡湯去！全台6大「網美系美人湯」　還有機會折666元

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獨具特色的紅葉谷綠能溫泉園區於2022年8月底全新開幕，走入園區即可感受到濃濃的原民文化，餐廳與造景多使用自然材質為主，更為全台首座結合地熱發電與溫泉的觀光園區，以綠色能源、地方創生等理念打造。
溫泉來自中央山脈的變質岩溫泉，屬碳酸氫鈉泉，水質清澈且細膩滑潤，不僅可以在翠綠山谷美景的環繞之下，放鬆泡個美人湯保養肌膚，和姐妹拍出森林系的打卡美照，透過Klook預訂還能享用當季當地的特色料理，如此有魅力的泡湯體驗不能錯過。
🟡走入玉蘭軒湯屋感受四季
在微涼的秋天，浸泡在美肌之湯絕對是最舒適的享受，位在高雄田寮區的花季度假－玉蘭軒湯屋提供獨立私人幽靜的泡湯空間，營造秘境湯泉的頂級享受，園區造景更富含東方禪意，以四季主題風格設計，每個角落都能夠欣賞到不同季節的迷人景緻。
Klook訂購可挑選「日暮湯屋」、「映月湯屋」、「沐蘭湯屋」等三種房型，依照需求選擇90至120分鐘的泡湯時間，享受美肌之湯沐浴後舒適之感，運動過後浸泡更可紓緩肌肉酸痛，是最好療癒身心的方法之一。
🟡臨湖而建的湖畔花時間
隱身在苗栗山林裡，臨湖而建的湖畔花時間，利用周圍環山繞湖的自然美景打造歐式莊園，提供花園泡湯區、石頭池、陶缸池等多種露天特色湯池，美人湯源自地下1,569公尺的碳酸氫鈉泉，富含礦物質成分，水質滑潤且無色無味，有助於舒緩放鬆，且園區主打溫泉不加熱、不循環使用，享有原湯原味，非常適合與三五好友相約享受泡湯體驗歐式莊園氛圍，由內而外洗滌身心靈。
🟡濃厚日式風情的享沐時光
享沐時光溫泉位在有「苗栗米倉」美譽的苑裡，飯店充滿濃厚日式風情設計，兩側是綠油油的稻田，不僅有鄉村田園風光環繞，更以火炎山探勘發現的碳酸氫鈉泉最吸引人；Klook提供露天風呂、裸湯風呂兩種選擇，只需500元即可享受單次進場不限時的泡湯體驗，含豐富的泡湯設施，從溫泉池、冷泉、深淺池、SPA一應俱全，與好友泡湯之餘，還能飽覽一望無際的沖積扇平原及遠眺地標風車與海洋，隨手一拍都是封面照。
🟡璞石麗緻半露天美人湯
烏來的溫泉遠近馳名，是大台北都市圈居民假日的休閒好去處，而鄰近烏來老街的璞石麗緻溫泉會館，更是烏來星級泡湯不能錯過的好選擇，館內的大眾湯多採半露天的設計，寬敞的空間毫無壓迫感，溫泉為素有「美人湯」之譽的碳酸泉，擁有去角質與促進新陳代謝的功效，還能趁機保養皮膚，並感受被山水綠意圍繞的感覺，十分愜意。
🟡精品級泡湯酒店馥蘭朵烏來
烏來溫泉多從石澗之間流瀉而出，泉水乾淨清澈甚至可以直接飲用，不容錯過的還有馥蘭朵烏來渡假酒店，榮獲飯店界米其林羅萊夏朵評選為精品酒店，可獨享富含碳酸氫鈉的美人湯泉與落地窗外翠綠山林美景，連吳宇森都攜手木村拓哉到此取景拍攝宣傳片《Time for Taiwan》；目前於Klook上預訂享有雙人景觀湯屋泡湯83折起優惠，還能在思鸝餐廳靜謐精緻的環境享用餐點，徹底消除平日累積的緊繃壓力。
為提供旅客更輕鬆超值的入秋泡湯旅程，於Klook上每週三刷玉山卡預訂，全站單筆滿額最高現折666元，若為Klook新會員刷玉山銀行國旅卡則享全站85折，以上皆需輸入限量指定優惠碼兌換。