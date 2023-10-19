喊話柯文哲為大局「多忍一點」 朱立倫：儘速完成最後整隊工作
藍白合目前無共識，傳出民眾黨總統參選人柯文哲轉向鴻海創辦人郭台銘，這兩周內郭柯就見了兩次面，是否擔心柯郭合作？國民黨主席朱立倫今（19）日表示，在野整合是大家共同的目標，他們跟柯文哲也都持續保持聯繫、溝通，相信他跟柯文哲之間協調溝通，都有一定的基礎，柯文哲跟國民黨總統參選人侯友宜希望能夠盡快坐下來好好談一談，完成最後整隊的工作，達到他們共同的目標。
記者余祥／台北報導
朱立倫說，大局大一點、小我小一點，大家都以大局為重，秉持這樣的決心，最後就會創造一個雙贏的一個成果。一加一要大於二，不要在這個過程好像變成淘汰賽，那就一加一變成一了，最後得利的就是民進黨。在這過程當中，他們什麼都不必怕，也不要怕有壓力，他們什麼都必須要忍，他一定堅定這個原則，不僅朱立倫要這樣做，他也提醒我的老同學柯文哲，當然侯友宜也一樣，這個過程當中多忍一點，多堆疊一點善意，任何造成破壞團結或者影響互信的話少說，坐下來好好溝通協調。
媒體詢問，國民黨可以接受民調佔五成，但民眾黨還是不願意接受開放式初選，朱立倫說，藍白合已經得到多數民眾、主流民眾的大家的共同認同，已經建構了很好的基礎，在共同的理念之下，立委的部分也都差不多完成了相關的提名，總統部分應該要共組一個團隊，大家是用團隊的精神來打未來的選戰，絕對不是淘汰賽，要怎樣選擇團隊，各個民主國家都有很多很好的示範，不是這個方法就是最好的，大家可以共同坐下來好好的談。