10/21競總成立 郭倍宏：當天只會出現自己的支持者
「我沒有總統候選人聯手成立競選總部，沒有總統的支持者，當天來的只會是我的支持群眾，純度很高。」高雄市第六選區（前金、新興、苓雅、鼓山）立委參選人郭倍宏將於這週六成立競選總部，郭倍宏今（19）日自信的表示，他可以確定的是，競總成立大會當天只會出現他自己的支持者，當然是自己人才會出席。就算是路人甲他們都歡迎。
記者郭凱杰／高雄報導
有人建議郭倍宏呼籲「總統和立委分離投票」，他認為不用呼籲，選民分離投票是常態，尤其當類似陣營參選人優劣很容易比較出來時，「學經歷都紮實，博士就是真博士」，是很容易的選擇題。
10月21日（拜六）下午4點半，高雄市博愛路、神農路口郭倍宏將舉行競選總部成立大會！郭倍宏今天在臉書發文表示，有些媒體人會用「鈔能力」形容鴻海創辦人郭台銘為「大郭」，稱他為「小郭」，鈔能力是讚美還是貶損？他認為自己是實業家，一步一腳印辛苦打拼，好不容易在專業領域打造出一點成績，若連自己的專業領域都做不好 ，侈談在政治領域服務民眾、帶領台灣走出自己的國際道路。
郭倍宏表示，他創造在地人更多就業機會，恭逢其盛地，在高雄幾個地標地區打造更璀燦亮麗的建設，帶動地方經濟發展繁榮 ，「這是身為高雄一份子的我的驕傲」。
郭倍宏也認為，若花錢買就可集結各位鄉親來競總熱鬧一下，會看到的是錢的味道，不是人的味道。甚至看到很像的一群人，像職業打工的，像演員一般來當觀眾。他也質疑有總統候選人加持的，參加聯合競選總部成立的人潮，算是總統候選人的還是立委候選人的支持者？