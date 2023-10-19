外交部啟動以色列撤僑 20日班機起飛供友好國家僑民搭乘
因應近日以巴衝突情勢持續升高，外交部經綜合評估，正式啟動撤僑專機，訂於10月20日中午自以色列第二大城特拉維夫機場起飛，並於同日下午抵達羅馬。外交部並說，經過駐處統計僑胞與國人需求後，也將提供我國友好及理念相近國家的使館人員和僑民搭乘。
記者邱新博／台北報導
外交部今（19）日表示，以巴衝突情勢升高，經過評估後，指示我國駐以色列代表處依據緊急應變計畫因應措施，正式啟動撤僑專機作業，專機訂於10月20日中午自特拉維夫機場起飛，同日下午抵達義大利羅馬國際際機場（FCO）；鑒於當地情勢變化快速，外交部呼籲我國在以僑胞及國人利用該專機儘速離境。
外交部說，經駐處統計我國僑胞及國人搭乘專機需求後，若尚有空位，基於人道及互助考量，也將提供與我國友好及理念相同國家的使館人員和僑民搭乘。外交部籲請在以國尚未登記搭乘專機的僑胞及國人，儘速與駐處聯繫登記。
外交部最後表示，自10月7日以色列遭受哈瑪斯恐怖攻擊以來，外交部及駐以色列代表處持續協助國人藉由空路及陸路離境，至今已協助157位國人安全離境。駐處仍將續與在以色列的僑胞與國人保持緊密聯繫，隨時提供必要的協助。