中市校園流感疫苗國光及賽諾菲　入校接種

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衛生局長曾梓展表示，依據疾病制署監測資料，台中市近3週(39週至41週)流感門診就診人次分別為15,273(2.22%)、14,424(1.96%)、11,514(1.69%)，急診就診人次則分別為1,231(6.13%)、996(4.96%)、851(4.62%)，雖有下降趨勢，整體流感疫情仍處於高點。
曾梓展說，接種疫苗是預防流感最好的方法，完成接種至少約2週後產生保護力，學生雖然不是流感併發重症高風險族群，但流感病毒對兒童及青少年的侵襲性高並容易於同儕間傳播，造成群聚感染，導致學生因病缺勤或停課；另研究發現學生於校園集中接種，可降低社區整體流感死亡率與家中孩童流感嚴重度，間接保護其他高風險族群。
衛生局說明，若學生於學校安排的日期因故未接種，可於集中接種日後持學校發給「補種通知單」及「健保卡」前往台中市合約院所(含衛生所)接種，並自付掛號費等費用；呼籲第一階段10大類族群，包含65歲以上長輩、高風險族群等，把握第一階段優先權儘速接種，11月1日起將開放50歲到64歲族群接種，屆時符合資格者亦請把握機會接種疫苗，合約院所名單請至衛生局網站流感防治專區查詢、或至市府疫苗預約系統預約。