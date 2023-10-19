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中市校園流感疫苗國光及賽諾菲　入校接種

▲台中市衛生局長曾梓展呼籲，家長簽署意願書，讓孩子於校園集中接種公費流感疫苗，省錢、省時又方便。(圖／市政府提供2023.10.19)
▲台中市衛生局長曾梓展呼籲，家長簽署意願書，讓孩子於校園集中接種公費流感疫苗，省錢、省時又方便。(圖／市政府提供2023.10.19)

記者柳榮俊/台中報導

台中市校園流感疫苗接種自10月2日起跑，依照中央配撥的疫苗量，國光及賽諾菲約占八成，考量疫苗獲配量，校園以國光及賽諾菲為主，全市共408間學校、計32餘萬學生需接種流感疫苗，為快速提升學生族群的流感保護力及避免家長奔波，衛生局委託54家優質醫療院所入校接種，統計至10月17日共65校完成接種，平均接種率為67.7%，呼籲家長簽署意願書，讓孩子於校園集中接種公費流感疫苗，省錢、省時又方便。

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衛生局長曾梓展表示，依據疾病制署監測資料，台中市近3週(39週至41週)流感門診就診人次分別為15,273(2.22%)、14,424(1.96%)、11,514(1.69%)，急診就診人次則分別為1,231(6.13%)、996(4.96%)、851(4.62%)，雖有下降趨勢，整體流感疫情仍處於高點。


曾梓展說，接種疫苗是預防流感最好的方法，完成接種至少約2週後產生保護力，學生雖然不是流感併發重症高風險族群，但流感病毒對兒童及青少年的侵襲性高並容易於同儕間傳播，造成群聚感染，導致學生因病缺勤或停課；另研究發現學生於校園集中接種，可降低社區整體流感死亡率與家中孩童流感嚴重度，間接保護其他高風險族群。


衛生局說明，若學生於學校安排的日期因故未接種，可於集中接種日後持學校發給「補種通知單」及「健保卡」前往台中市合約院所(含衛生所)接種，並自付掛號費等費用；呼籲第一階段10大類族群，包含65歲以上長輩、高風險族群等，把握第一階段優先權儘速接種，11月1日起將開放50歲到64歲族群接種，屆時符合資格者亦請把握機會接種疫苗，合約院所名單請至衛生局網站流感防治專區查詢、或至市府疫苗預約系統預約。

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