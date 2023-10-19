公車從市區直達園區！竹市首條全電動公車路線明年啟用

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高虹安提到，今年6月27日「園縣市共好高峰會」中，竹市府、科管局、竹縣府凝聚高度共識，決議攜手推動「縣市先導公車計畫」，預計引入8輛電動公車，並在路線端點新竹生醫園區、北大路停車場建置電動公車充電樁，提供電動公車營運使用，未來也會陸續建置電子紙站牌、公車候車亭，讓市民朋友享受通勤便利之餘，也能緩解交通擁塞、落實節能減碳。
交通處長倪茂榮表示，今年3月16日交通部長王國材與立法院交通委員會視察竹市交通建設，高市長即提出全市首條全電動公車路線的「縣市先導公車計畫」，並於4月旋即提送申請計畫；10月4日王國材部長再次到訪竹市視察，市府再提請求盼優先核定，10月5日終接獲交通部公路局核定公文，核定總經費883萬2,713元。
倪茂榮說，為推動「縣市先導公車」，市府團隊積極與新竹科學園區管理局、新竹縣政府、陽明交通大學、交通部公路局等單位協調，取得路線規劃、引進電動公車及設置電動公車充電樁共識，將進入陽明交通大學校園和新竹科學園區科技生活館，平日再延駛至生醫園區。
交通處表示，未來先導公車與182路公車將整合營運，182路公車先前遇疫情運量下滑30%，但目前已恢復，平均運量較108年提高27%，預期先導公車運行後可再大幅提升公車運量，而先導公車路線上路後，也將納入桃竹竹苗通勤定期票的使用範圍，提供民眾更多元的服務。
此外，先導公車整併園區巡迴巴士路線，解決以往紅線路線較長和繞駛造成車輛調度困難等問題，橘線則與先導公車路線完全重疊，可將其取代，達成資源有效整併，減少重疊服務區域，提升服務品質與效率。
交通處補充，「縣市先導公車計畫」10月5日獲交通部公路局核定，核定總經費883萬2,713元（中央補助750萬7,806元，市府自籌132萬4,907元），電子站牌也獲核定120萬元及追加預算750萬元，113年完成電子站牌40座、候車亭獲核定600萬元，預計完成20座；為配合行政院淨零碳排及「2030年公車（客運）全面電動化」政策，市府已提送8輛電動公車申請計畫，核定後將投入先導公車路線營運，打造新竹市第一條低碳永續的全電動公車路線。