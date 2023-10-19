下令莊銘淵每天出門！賴清德說重話：開票不理想有負民進黨寄託

公車從市區直達園區！竹市首條全電動公車路線明年啟用

▲竹市府「縣市先導公車計畫」獲核定，全市首條全電動公車路線明年啟用。（圖／新竹市政府提供）
▲竹市府「縣市先導公車計畫」獲核定，全市首條全電動公車路線明年啟用。（圖／新竹市政府提供）

記者李春台／桃園報導

新竹市府整合182路公車及園區巡迴巴士，串聯新竹車站、清大、工研院、陽明交大、科學園區、高鐵新竹站及生醫園區等重要節點，盼打造全市首條全電動公車路線，市長高虹安也於今年3月16日交通部長王國材訪視時，特別提出「縣市先導公車計畫」，此計畫如今獲交通部核定，總經費逾883萬元。高虹安表示，市府立即啟動後續流程，力拼明年上半年啟用營運。

我是廣告 請繼續往下閱讀
高虹安說，縣市先導公車不僅是全市首條全電動公車路線，也是首條新竹市區直達科學園區的公車路線，將整合182路公車及園區巡迴巴士，串聯新竹車站、工研院、清大、陽明交大、科學園區、高鐵新竹站及生醫園區等重要節點，班距40分鐘也將縮短20分鐘，且優先使用電動公車，串聯火車站、學校及科學園區，上路後也將納入桃竹竹苗通勤定期票適用範圍，鼓勵民眾搭乘大眾運輸，降低通勤成本也大幅提升乘車便利性。

高虹安提到，今年6月27日「園縣市共好高峰會」中，竹市府、科管局、竹縣府凝聚高度共識，決議攜手推動「縣市先導公車計畫」，預計引入8輛電動公車，並在路線端點新竹生醫園區、北大路停車場建置電動公車充電樁，提供電動公車營運使用，未來也會陸續建置電子紙站牌、公車候車亭，讓市民朋友享受通勤便利之餘，也能緩解交通擁塞、落實節能減碳。

交通處長倪茂榮表示，今年3月16日交通部長王國材與立法院交通委員會視察竹市交通建設，高市長即提出全市首條全電動公車路線的「縣市先導公車計畫」，並於4月旋即提送申請計畫；10月4日王國材部長再次到訪竹市視察，市府再提請求盼優先核定，10月5日終接獲交通部公路局核定公文，核定總經費883萬2,713元。

倪茂榮說，為推動「縣市先導公車」，市府團隊積極與新竹科學園區管理局、新竹縣政府、陽明交通大學、交通部公路局等單位協調，取得路線規劃、引進電動公車及設置電動公車充電樁共識，將進入陽明交通大學校園和新竹科學園區科技生活館，平日再延駛至生醫園區。

交通處表示，未來先導公車與182路公車將整合營運，182路公車先前遇疫情運量下滑30%，但目前已恢復，平均運量較108年提高27%，預期先導公車運行後可再大幅提升公車運量，而先導公車路線上路後，也將納入桃竹竹苗通勤定期票的使用範圍，提供民眾更多元的服務。

▲「縣市先導公車計畫」整合182路公車及園區巡迴巴士，串聯新竹車站、清大、工研院、陽明交大、科學園區、高鐵新竹站及生醫園區等重要節點。（圖／新竹市政府提供）
▲「縣市先導公車計畫」整合182路公車及園區巡迴巴士，串聯新竹車站、清大、工研院、陽明交大、科學園區、高鐵新竹站及生醫園區等重要節點。（圖／新竹市政府提供）
此外，先導公車整併園區巡迴巴士路線，解決以往紅線路線較長和繞駛造成車輛調度困難等問題，橘線則與先導公車路線完全重疊，可將其取代，達成資源有效整併，減少重疊服務區域，提升服務品質與效率。

交通處補充，「縣市先導公車計畫」10月5日獲交通部公路局核定，核定總經費883萬2,713元（中央補助750萬7,806元，市府自籌132萬4,907元），電子站牌也獲核定120萬元及追加預算750萬元，113年完成電子站牌40座、候車亭獲核定600萬元，預計完成20座；為配合行政院淨零碳排及「2030年公車（客運）全面電動化」政策，市府已提送8輛電動公車申請計畫，核定後將投入先導公車路線營運，打造新竹市第一條低碳永續的全電動公車路線。

台鐵通勤族買房首選！北北基桃「這些站」千萬有找　交通超方便

竹市部分路段禁行砂石車　偵測科技執法11/1上路

中華電信攜手聖保祿醫院　打造「5G緊急救護綠色廊道」

綠營批台積電遭市長放生　張善政：淪於政治口水非常糟糕

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞