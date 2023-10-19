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線上旅展／JR東日本吃到飽單張1100元　亞都麗緻連住兩房僅7900元

▲JR東日本大飯店台北12月菜色「聖誕節主題海鮮季自助餐」，為迎接ITF台北國際旅展期，推六人套票旅展價6,600元，平均每張僅1,100元。（圖／JR東日本大飯店台北提供）
▲JR東日本大飯店台北12月菜色「聖誕節主題海鮮季自助餐」，為迎接ITF台北國際旅展期，推六人套票旅展價6,600元，平均每張僅1,100元。（圖／JR東日本大飯店台北提供）

記者葉盛耀/綜合報導

為迎接即將到來的ITF台北國際旅展，JR東日本大飯店台北將於明(20)日至11月20日期間推線上旅展。最優惠包含鉑麗安自助餐，平均每張僅1,100元，黃袍北京烤鴨一鴨三吃2,580元，住宿券4,399元買十送一。至於麗緻旅館系統線上旅展即日起~11月10日，台北亞都麗緻大飯店推出單次兩間訂房或連續入住，享28折優惠，7,900元享原價值2,8160元的住房；另烏來璞石麗緻溫泉會館則自11月1日起，私人湯屋78折、湯加餐券63折起的優惠折扣。

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JR東日本大飯店台北B1的Brilliant鉑麗安自助餐廳以多國美食料理為主題，提供半開放式廚房和多道現做料理。今年12月將推出「聖誕節主題海鮮季自助餐」，其中包括爐烤美國牛肉、生蠔、三點蟹、麵包蟹、旭蟹、白蝦、現流清蒸鮮魚等，還有如栗子濃湯、暖冬鍋物和韓式泡菜豬肉鍋。此次ITF台北國際旅展期間，「鉑麗安平日午晚餐自助餐券」雙人券2500元，六人套票旅展價6600元（原價8880元+10%），平均每張僅1100元。 

另有「凱華樓中華料理」推出「黃袍北京烤鴨」，一鴨三吃餐券2580元(原價3280元+10%)、「磐龍宮殿御膳」雙人套餐3088元(原價3960元+10%)。今年特別推出「平日商業午餐」十人套券6990元(原價8000元+10%)。 由日籍料理長掌杓的HAYASE日本料理餐廳也推出超值的套餐優惠券，「季節懷石雙人午餐套餐」4400元(原價4960元+10%)和可選擇「北上和牛骰子套餐」或「鳴瀨海鮮套餐」的鐵板燒雙人午餐套餐5600元(原價6400元+10%)。 

▲JR東日本大飯店台北凱華樓中華料理的招牌料理黃袍北京烤鴨，此次推出一鴨三吃餐券優惠價2,580元。（圖／JR東日本大飯店台北提供）
▲JR東日本大飯店台北凱華樓中華料理的招牌料理黃袍北京烤鴨，此次推出一鴨三吃餐券優惠價2,580元。（圖／JR東日本大飯店台北提供）
還有住宿券優惠最低可23折。11坪大的「都會客房純住房券」4399元、「都會客房一泊一食」含鉑麗安自助式早餐兩客旅展優惠價5199元和擁有13坪空間的「行政尊榮客房一泊一食住宿券」含鉑麗安自助式早餐兩客及行政酒廊禮遇，並可享17:00-19:00 Happy Hour時段，免費享用輕食、熱食、哈根達斯冰淇淋、飲品無限暢飲等，旅展優惠價6599元。同樣商品住宿券團購優惠還有買十送一。

▲JR東日本大飯店台北提供多種住宿券優惠最低可享23折，11坪大的「都會客房純住房券」4,399元，買十送一。（圖／JR東日本大飯店台北提供）
▲JR東日本大飯店台北提供多種住宿券優惠最低可享23折，11坪大的「都會客房純住房券」4,399元，買十送一。（圖／JR東日本大飯店台北提供）
至於麗緻旅館系統的線上旅展，即日起~11月10日舉辦，台北亞都麗緻大飯店推出單次兩間訂房或連續入住享28折優惠，7,900元享原價值2,8160元，限量200張。另有米其林追星之旅套票，雙人入住卓越客房乙晚，任選: 巴黎廳1930x高山英紀總價值8,580元雙人套餐、天香樓8,712元雙人套餐，總價值24,266元，旅展期間僅需11,900元，享49折優惠。 

▲麗緻旅館系統的線上旅展，即日起~11月10日舉辦，台北亞都麗緻大飯店推出單次兩間訂房或連續入住享28折優惠，7,900元享原價值2,8160元，限量200張。（圖／台北亞都麗緻大飯店提供）
▲麗緻旅館系統的線上旅展，即日起~11月10日舉辦，台北亞都麗緻大飯店推出單次兩間訂房或連續入住享28折優惠，7,900元享原價值2,8160元，限量200張。（圖／台北亞都麗緻大飯店提供）
今年旅展首度包裝早餐買5贈1套票，每張含精選主菜乙道與自助吧無限享用，限定75折。跨年派對預購券優惠每組4張10,000+10%元，可享原價12,000+10%元跨年夜當晚21:00~1:00迎新派對。巴賽麗廳La Brasserie，旅展期間餐廳以超值優惠推出每客原價2,380+10%的經典套餐2客，總優惠價值為定價63折。巴黎廳1930x高山英紀則推出5,600+10%元雙人套券，並招待每杯價值950+10%元迎賓香檳兩杯。

▲巴賽麗廳La Brasserie首推跨年迎新暢飲套票，每組4張10,000+10%元，可享原價12,000+10%元跨年夜當晚迎新派對，加贈價值2,838元午茶輕食券。（圖／台北亞都麗緻大飯店提供）
▲巴賽麗廳La Brasserie首推跨年迎新暢飲套票，每組4張10,000+10%元，可享原價12,000+10%元跨年夜當晚迎新派對，加贈價值2,838元午茶輕食券。（圖／台北亞都麗緻大飯店提供）
適逢泡湯季節的烏來璞石麗緻溫泉會館則自11月1日起，推出私人湯屋78折、湯加餐券63折起的優惠折扣，本次旅展「大眾湯屋10張套券」原價11,000元，旅展售價7,000元。

▲烏來璞石麗緻溫泉會館推出私人湯屋78折、湯加餐券63折起的優惠折扣。（圖／台北亞都麗緻大飯店提供）
▲烏來璞石麗緻溫泉會館推出私人湯屋78折、湯加餐券63折起的優惠折扣。（圖／台北亞都麗緻大飯店提供）
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