線上旅展／JR東日本吃到飽單張1100元　亞都麗緻連住兩房僅7900元

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另有「凱華樓中華料理」推出「黃袍北京烤鴨」，一鴨三吃餐券2580元(原價3280元+10%)、「磐龍宮殿御膳」雙人套餐3088元(原價3960元+10%)。今年特別推出「平日商業午餐」十人套券6990元(原價8000元+10%)。 由日籍料理長掌杓的HAYASE日本料理餐廳也推出超值的套餐優惠券，「季節懷石雙人午餐套餐」4400元(原價4960元+10%)和可選擇「北上和牛骰子套餐」或「鳴瀨海鮮套餐」的鐵板燒雙人午餐套餐5600元(原價6400元+10%)。
還有住宿券優惠最低可23折。11坪大的「都會客房純住房券」4399元、「都會客房一泊一食」含鉑麗安自助式早餐兩客旅展優惠價5199元和擁有13坪空間的「行政尊榮客房一泊一食住宿券」含鉑麗安自助式早餐兩客及行政酒廊禮遇，並可享17:00-19:00 Happy Hour時段，免費享用輕食、熱食、哈根達斯冰淇淋、飲品無限暢飲等，旅展優惠價6599元。同樣商品住宿券團購優惠還有買十送一。
至於麗緻旅館系統的線上旅展，即日起~11月10日舉辦，台北亞都麗緻大飯店推出單次兩間訂房或連續入住享28折優惠，7,900元享原價值2,8160元，限量200張。另有米其林追星之旅套票，雙人入住卓越客房乙晚，任選: 巴黎廳1930x高山英紀總價值8,580元雙人套餐、天香樓8,712元雙人套餐，總價值24,266元，旅展期間僅需11,900元，享49折優惠。
今年旅展首度包裝早餐買5贈1套票，每張含精選主菜乙道與自助吧無限享用，限定75折。跨年派對預購券優惠每組4張10,000+10%元，可享原價12,000+10%元跨年夜當晚21:00~1:00迎新派對。巴賽麗廳La Brasserie，旅展期間餐廳以超值優惠推出每客原價2,380+10%的經典套餐2客，總優惠價值為定價63折。巴黎廳1930x高山英紀則推出5,600+10%元雙人套券，並招待每杯價值950+10%元迎賓香檳兩杯。
適逢泡湯季節的烏來璞石麗緻溫泉會館則自11月1日起，推出私人湯屋78折、湯加餐券63折起的優惠折扣，本次旅展「大眾湯屋10張套券」原價11,000元，旅展售價7,000元。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！