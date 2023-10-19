NBA／Poole砍41分創巫師隊史紀錄！狼王KG：他將成為下一個Harden
NBA華盛頓巫師今（19日）熱身賽客場出戰紐約尼克，靠著Jordan Poole全場出戰三節砍進41分，以131:106戰勝尼克，收下熱身賽3連勝，尼克則是吞下熱身賽3連敗，其中根據美媒《StatMamba》報導，雖然是熱身賽，但Jordan Poole成為巫師隊史首位出場不足30分鐘，卻砍下40+的球員，其中狼王Kevin Garnett更大膽預言，「Jordan Poole將成為新一代的James Harden。」
記者張志宇/綜合報導
早在此前，傳奇球星Kevin Garnett就大膽預言，Jordan Poole將成為新一代的James Harden，並說道，「我看好Poole本季得分躍升聯盟前5，如果他場均沒超過25分，我將會非常驚訝，且他這個賽季沒有幾場比賽拿到60分，我也會很驚訝。」
巫師以進行3場熱身賽，目前Jordan Poole在3場出賽，場均能貢獻23.3分、3.3籃板與3.3次助攻，且場均平均能命中4顆三分球，今（19日）更是全場19投10中，三分球12投6中，罰球更是繼承Harden的精髓，全場16中15，砍下41分、5籃板、2助攻與2次抄截。
Jordan Poole在本季來到百廢待舉的巫師隊，相信球權勢必會增加，且能無後顧之憂地飆分，美媒也認為或許在本季，Jordan Poole能進到全明星球員的行列，但是否能成為領袖級球星，相信時間會給Jordan Poole與巫師球團答案的。