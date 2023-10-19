新加坡第一、全球50最佳飯店！萊佛士酒店7大新亮點　疫情也滿房

我是廣告 請繼續往下閱讀
自1887年開幕至今，擁有超過136年歷史的新加坡萊佛士酒店，古老而雄偉的維多利亞式建築，被新加坡政府核定為「國家級古蹟」，是象徵新加坡深厚文化底蘊的重要標的。
走過一世紀的新加坡萊佛士酒店，曾於2017至2019年期間，耗時兩年半進行修繕翻新，由著名的室內設計師亞歷山卓・尚帕利莫（Alexandra Champalimaud）親自操刀、全球知名建築設計公司Aedas協助，保留經典酒店的典雅魅力並反映當代奢華氛圍。今年獲選首屆「2023年全球50最佳飯店The World’s 50 Best Hotels」評比！在世界排行榜中拿下第十七名、新加坡第一名。
2、連英國女王、麥克傑克森都住過！9種奢華房型
連英國女王、麥克傑克森都住過的新加坡萊佛士酒店，共有115間套房，翻修後的室內空間煥然一新，配備全新設施和最先進的技術，並保留了著名的殖民時期建築風采，包括4米高天花板、挑高雙層玻璃窗、迷人的陽臺長廊和拋光柚木地板，更沿用原有的機械燈盞開關。
9種奢華房型包括單間套房、設有住客私人通道的公寓套房、鄰近美芝路（Beach Road）的長廊套房、蘊含偉人事蹟的名人公寓、綠棕閣五星級套房、飯店中心的庭院套房、擁有獨立入口的寬敞國賓套房、配備私人陽臺長廊的豪華酒店套房、全新加坡最奢華的總統套房。
套房浴室皆經過重新設計，顯現維多利亞時代的英式典雅細節，搭配娘惹風格瓷磚，象徵新加坡豐富的文化內涵。皆配有酒店精心訂製的豪華洗浴用品和兒童專用系列。
3、百年傳奇萊佛士酒店揉合科技！「專屬私人管家」頂級智慧服務
翻新後的新加坡萊佛士酒店，為百年古蹟揉合嶄新樣貌的當代智慧科技，所有房型均可透過「iPad平板」，智慧調整房內照明及溫度、開啟視聽娛樂，並可隨時與「專屬私人管家」聯繫；就連預約酒店餐廳、活動體驗，也都能在自己房內僅靠「一指通通搞定」，注入最新豪華科技的款待服務。
4、在2022年亞洲飯店最佳水療中心慢活療癒
疫後人們嚮往完整沉浸的深度旅遊，旅客期待放慢旅遊腳步，享受旅途中的文化認識、心靈治癒及在地體驗等收穫。有「城市中綠洲」之稱的新加坡萊佛士酒店，推出「慢活」四天三夜的全方位療程（Enlightenment Retreat）。
在獲2022年亞洲飯店最佳水療中心的「萊佛士水療中心」，規劃日出瑜珈、正念冥想、水療護理、聲音療癒、雨林體驗等內容，為身體及心靈帶來全然的放鬆療程。並以極致奢華的設施提供多樣化療程服務，包括秘魯粉紅鹽溫泉池、草藥桑拿房，搭配釋放純淨鹽蒸氣的SPA烤箱，舒緩深層壓力。
5、新加坡國家博物館深度導覽！手工製作瓷器
新加坡萊佛士酒店與歷史悠久的新加坡國家博物館合作，安排館長專人導覽，讓旅客們更認識獅城迷人文化背景；並結合先進科技設備，展示新加坡的國家遺產與發展沿革；博物館藝廊也陳設凸顯獅城故事視角的作品，而且旅客還可至博物館零售店內參與工作坊，親自手工製作瓷器並將燒窯後的作品帶走紀念，簡直重新賦予博物館參觀體驗的定義。
6、七顆米其林星星認證！多位國際名廚滿足挑嘴饕客
據市場及宣傳總監Jesmine透露，連新加坡在地饕客都熱愛造訪的飯店內餐廳，擁有多元文化陣容，並由多位國際名廚坐鎮的高水準美味，滿足全球挑嘴饕客。
七顆米其林星星認證的世界頂級女主廚安妮蘇菲・碧克（Anne-Sophie Pic），所主理的亞洲首間La Dame de Pic餐廳；將全球首創的地中海燒烤美食概念移師萊佛士酒店的Bar & Billiard Room；當代中餐名廚梁子庚以「藝yì」餐廳登上新加坡美食舞臺；Tiffin Room駐店印度主廚奉上北印度的傳統美食並復刻20世紀初期風味；Butcher’s Block的烹飪專家，竟能根據顧客口味客製化推薦匠心獨具的肉類佳餚。
7、著名雞尾酒「新加坡司令」發源地長樂酒吧
而來到新加坡萊佛士酒店，絕對不能錯過的，莫過於造訪著名雞尾酒「新加坡司令」發源地－－長樂酒吧（Long Bar），在盡情啜飲經典酒飲的同時，還能豪邁地將花生殼扔到地上，親自體驗這項流傳已久的有趣萊佛士傳統。
另外，「卓美亞酒店・奧拉哈利島」則推出歲末迎新住房專案，邀請旅客到造訪棕櫚樹搖曳的馬爾地夫跨年！在環境寧靜的全別墅度假酒店，體驗熱帶樂園的自然交響樂新年派對，擁有私人海灘水上活動、浮潛、