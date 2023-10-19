彭文正挨告遭通緝滯美「護照過期被註銷」 不服提行政訴訟又吞敗
媒體人彭文正涉誹謗總統蔡英文被起訴後未出庭，於2021年遭台北地院通緝，目前他人滯留美國，然去（2022）年因護照過期而向我國駐舊金山辦事處申請換發被拒，還被扣留舊護照註銷，彭文正因此提起行政訴訟，要求外交部核發新護照給他，並歸還舊護照與賠償，台北高等行政法院審結，今（19）日判其敗訴，可上訴。
記者林莞茜／綜合報導
彭文正2019年質疑蔡英文1984年英國倫敦政經學院（LSE）博士學位造假而挨告，台北地檢署2021年3月起訴彭文正涉犯加重誹謗罪，彭文正則在2021年6月9日持我國護照搭機赴美後，未出席北院審理誹謗案的第1次與第2次開庭，遭檢方聲請通緝，合議庭認為符合《刑事訴訟法》規定，同年11月19日發布通緝，時效至2033年12月25日。
不過，彭文正因所持護照效期，在2022年10月22日到期，因此他在10月19日向駐舊金山台北經濟文化辦事處申請換發護照， 然辦事處以他經移民署禁止出國，並經該署通知外交部，處分不予核發護照，並扣留原護照並進行註銷，對此，彭文正不服提起行政訴訟。
台北高等行政法院經審理，認彭文正因涉犯刑案被通緝，經移民署依《入出國及移民法》列管禁止出國，外交部駐舊金山辦事處因而拒發新護照給彭，並扣留舊護照加以註銷，於法有據。而至於北院對彭文正發布通緝是否合法，並非外交部與本件訴訟所須審究事項。
至於若彭文正若想回台，即使沒有護照，仍可由外館依《護照條例》核發1年以下效期、專供返國使用的旅行文件入境，不影響彭回鄉的基本權利。