獨／橘色惡魔確定再訪台灣！來台時間曝光、演出規模更勝國慶
有「橘色惡魔」封號的日本京都橘高等學校吹奏樂部，去年首度訪台，在國慶大典演出創下超高人氣，根據《NOWnews今日新聞》掌握獨家訊息，橘高校將於12月9日至15日再度訪台，不僅停留時間更長，規模也更勝國慶，學生人數從88人增加到98人，預期將在台灣再度刮起橘色旋風。
記者陳威叡／台北報導
日本京都橘高校管樂隊，因演出時團員們身著橘色制服，加上實力超強，是日本管樂大賽的常勝軍，高超技巧與整齊劃一走位讓人無不驚艷，超強大實力被尊稱為「橘色惡魔」，其名聲早已享譽國際，網路影片觀看數動輒百萬、千萬次，去年首度來台演出立刻引發熱潮，動感演出瞬間圈粉台灣人的心。
據悉，橘高校這次來台學生從88人增加到98人，其中一個原因是去年在台灣的演出大獲好評，今年吸引更多學生加入吹奏樂部的學生，此外去年一同來台演出的同期吹奏樂部同學，返國後至今仍會討論在台演出與文化交流的寶貴經驗，直呼若有機會一定要再來台灣，顯見橘色惡魔對台灣的喜愛，如今再訪台灣也讓學生們興奮不已。
據了解，橘高校此行陣容龐大，在交通、住宿、飲食上，都由玉山銀行、Kenji健司及富士大飯店三家企業支持，更將入住位於汐止的富士大飯店，橘色惡魔再訪台灣，為了粉絲們也正著手準備精彩演出，預期台灣在12月將再度掀起橘色旋風。