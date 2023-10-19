Nokia獲利銳減將大裁員！計畫解雇14000人 歸因於美國需求萎縮
諾基亞（Nokia）公布的第3季財報表現欠佳，利潤銳減69％僅剩1.33億歐元，整體營收下降20％。Nokia周四表示，作為成本削減計畫的一部分，將裁員1.4萬人，把員工人數從目前的8.6萬人減少至7.2萬人，目標在2026年削減高達12億歐元的成本。Nokia指出，由於美國對5G設備的需求放緩，北美市場今年第三季銷售額下降40％。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《路透社》報導，Nokia的執行長隆德馬克（Pekka Lundmark）表示，市場狀況確實充滿挑戰，在公司最重要的市場也就是北美市場，第三季銷售額下降40％，這數字就說明了一切。
Nokia希望在2026年前能夠實現長期營益率至少14％的計畫，為了達成目標，在2026年前需要削減8～12億歐元的成本，這也意味著Nokia必須從現在就開始迅速採取行動。
隆德馬克表示，裁員計畫中將包括約16％的高階職位，具體情況還須等與員工代表協商後才能透露，但隆德馬克強調，自己希望能夠盡量保護研發團隊。
對於市場的不確定性，隆德馬克表示，仍然看好未來中長期的前景，但是不知道市場什麼時候會開始復甦，雖然有觀察到一些零星跡象表明市場需求回溫，但現在要說市場復甦已經成為廣泛趨勢還為之過早。