黃健瑋被女演員控侵犯反提告傷害名譽 遭Mia酸搶鎂光燈回應了
黃健瑋在6月遭演員Mia爆趁機性交，但他全面否認犯罪行為，提出妨害名譽告訴。Mia今（19）日凌晨在臉書貼出檢察官傳票，酸對方：「金鐘前夕，好樣的，是有多需要鎂光燈。」對此，黃健瑋透過經紀人表示：「幾個月前已委託律師提出訴狀，目前檢調調查中，也進入司法程序了，交付司法，是因為相信並尊重司法，靜待司法程序。謝謝，大家辛苦了。」
記者蔡依庭／台北報導
Mia指控被黃健瑋侵犯後，與老公協議分居，甚至讓她一度有尋短念頭，M女今晨公開地檢署寄來的傳喚通知書，上頭寫著請她攜帶控訴黃健瑋犯行的證據，「準前夫說只能貼這個。是的，我被告了，要帶著 『被黃健瑋乘機性交貼文所憑依據』去地檢署報到。金鐘前夕，好樣的，是有多需要鎂光燈。」
黃健瑋爆發醜聞後神隱4個月，老婆蔡亘晏（爆花）日前出席公廣集團金鐘獎入圍茶會，坦言和老公能一起演《人選之人－造浪者》，但黃健瑋沒如願入圍「多少有點失落」，也透露他正在國外工作，所以後天金鐘獎不會一起參加。
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