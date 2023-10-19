藝人否認收廟方贊助款拍戲　法院判決還紫竹林寺公道

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南海紫竹林寺主委宜清富今(19)日在台南針對「新台灣奇案」贊助一事提出說明，表示「好意贊助卻惹得一身腥」，廟方原本想藉由紅面觀音故事透過戲劇演出而廣為人知，不料卻因款項認知而雙方決裂進而對簿公堂，纏訟二年多，所幸法院查出真相，呼籲台灣寺廟都要慎重注意，對於錢的流向都要有憑有據，以免發生誤會。
橋頭地院判決書指出，資深演員郭美珠2021年至紅面觀音廟拍攝《新台灣奇案》，廟方同意贊助50萬元現金，爐主詹男也跟進贊助50萬元，並交付現金給廟方，主委宜清富代簽收據，至台南把爐主這50萬元轉交給製作人陳蒼嶺與郭美珠。
判決書表示，郭美珠認為主委是戲劇的統籌，也已簽收請款單，她因此未再簽名，且事後也否認有收到錢，令爐主認為錢未進戲組，向廟方提起「返還贊助款」的民事訴訟。
經法官審理，廟方財務證稱，陳蒼嶺當天下午有回到廟裡勘景，並把50萬元拿給櫃台保管，「紙袋跟錢都我當時交給主委是一樣的」，她後來交還時有打開紙袋確認款項無誤。另有演員證稱，郭美珠曾訊息說廟方有贊助50萬元，播出後會再贊助50萬，「叫我不要跟外面說她有拿錢，若被人知道，會把錢還回去，意思是戲也不拍了，我也就會沒工作。」
法官認為，請款單上記載「由主委宜清富代理台灣奇案製作人郭美珠請款贊助拍戲之費用」，金額為50萬元。比對相關證述確屬有據，郭美珠傳訊「可以馬上還回去」等語，更堪信宜清富交付郭美珠及陳蒼嶺系爭贊助款等情，應屬非虛。
法官檢視相關對話記錄亦發現，郭美珠提及「要計較什麼，那你們就叫戲說來做阿，原金奉還」、「對爐主贊助，我本來也要全數奉還，是他說不要的」等語，堪信郭美珠及陳蒼嶺確已收受前述系爭贊助款。
郭美珠則堅稱，廟方答應支付的100萬元，實際上始終未給。「原金奉還」的意思是「如果有拿絕對奉還，但實際上我沒有拿這個錢，我也不差這個錢」。但法官發現對話記錄中均無任何假設語氣，郭美珠並未提出合理解釋，證詞憑信性均有可疑。
法院判決書表示，依兩造提出之事證，應足認廟方確已將系爭贊助款交付郭美珠及陳蒼嶺收受等情屬實，廟方確已履行系爭贈與之負擔。本判決不得上訴。