不具雙重國籍了！賴佩霞宣布：已取得「喪失美國國籍證書」

鴻海創辦人郭台銘參戰2024總統大選，找來知名作家、女藝人賴佩霞為副手，不過賴佩霞同時擁有美國、台灣雙重國籍身分，引發各界矚目，郭台銘也表示，賴佩霞已經向AIT申請放棄美國籍，會以最快速度辦；對此，賴佩霞稍早宣布，她今（19）日下午已經正式取得「喪失美國國籍證書（Certificate of Loss of Nationality of the United States）」，並向大家報告，賴佩霞已經不具有美國公民的身份。 我是廣告 請繼續往下閱讀 賴佩霞在臉書上發文宣布「今天，終於能和大家分享放棄美國國籍的最新進度」，賴佩霞說，這段時間，很多支持她和郭台銘先生的朋友，相當關心她雙重國籍問題「為了尊重相關工作流程，面對大家的詢問，申請過程中我並未對外多做說明。賴佩霞說，她今天下午已經正式取得「喪失美國國籍證書（Certificate of Loss of Nationality of the United States）」。在這裡她可以明確的向大家報告，賴佩霞已經不具有美國公民的身份，文末並再次感謝所有好朋友的關心，祝福大家平安健康。更多「賴佩霞擔任郭台銘副手」相關新聞。賴佩霞陷雙重國籍爭議 黃士修：已請律師儘速申請放棄美國籍賴佩霞任郭台銘副手！黃揚明爆：郭辦宣布前才知道雙重國籍問題自曝賴佩霞是學姊！邱臣遠：跟郭台銘有互補性、但雙重國籍要面對賴佩霞擁美國籍還能登記連署？李進勇：個人認為可以先查核